Transfer blocat, după plecarea lui Joao Paulo la FCSB! Chinezii au intrat pe fir și au făcut ofertă. Exclusiv

Transferul lui Joao Paulo la FCSB a produs o răsturnare de situație la Oțelul Galați. Detaliul care blochează plecarea lui Joao Lameira. Unde este dorit portughezul.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
03.02.2026 | 16:15
De ce nu îi dă drumul Oțelul lui Joao Lameira. Transferul lui Joao Paulo la FCSB a blocat mutarea. Foto: sport.pictures.eu.
Oțelul Galați și-a pierdut în această iarnă unul dintre cei mai importanți jucători. Joao Paulo a fost cumpărat de FCSB pentru suma de 600.000 de euro, plus alți 600.000 de euro, bani de la FIFA pentru prezența la CM 2026. FANATIK a aflat că moldovenii ar putea rămâne și fără căpitan. Un singur detaliu stă în calea plecării lui Joao Lameira.

Oțelul a rămas fără Joao Paulo. Mijlocașul a fost vândut la FCSB

Oțelul a mutat excelent pe piața de transferuri și și-a construit un lot exotic, cu care Gyuszi Balint a colaborat foarte bine și a dus echipa din Galați aproape de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii. Totuși, jucătorii care au impresionat au atras interesul altor cluburi.

Joao Paulo a fost deja vândut la FCSB. Oțelul și-a asigurat suma de 600.000 de euro în schimbul mijlocașului din Insula Capului Verde, iar moldovenii ar putea rămâne și fără Joao Lameira. Totuși, pe moment, conducerea se opune plecării acestuia.

De ce nu îi dă drumul Oțelul lui Joao Lameira

FANATIK a aflat că oficialii clubului au avut o strategie clară în această iarnă. Doar unul dintre Joao Paulo și Joao Lameira urma să fie vândut. Cum fotbalistul din Insula Capului Verde a fost cedat la FCSB, mutarea lui Lameira la Wieczysta Krakow, despre care FANATIK a scris în exclusivitate, este blocată.

În Polonia, fereastra de transferuri se încheie chiar marți, 3 februarie, iar transferul pare picat. Conducerea clubului nu vrea ca echipa să rămână total descoperită în linia mediană și doar o sumă uriașă i-ar putea face pe oficiali să spună „da” mutării lui Lameira la Wieczysta Krakow.

Totuși, echipa din Polonia nu este singura care a pus ochii pe Joao Lameira. FANATIK a mai aflat că mijlocașul din Portugalia a atras atenția oficialilor clubului chinez Wuhan Three Towns. Mutarea s-ar putea face însă doar în schimbul sumei de un milion de euro.

  • 900.000 de euro este cota de piață a lui Lameira, conform Transfermarkt.com
  • 30.06.2027 este data la care contractul lui Lameira cu Oțelul ajunge la final
