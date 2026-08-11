Transfer-bombă în România! Internaționalul african cu reușite în Serie A a semnat în SuperLiga: „A fost coleg la Parma cu Man și Mihăilă”

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FC Argeș este liderul SuperLigii României după patru etape disputate, deși a pierdut în runda de debut, contra lui FCSB. Dani Coman, președintele piteștenilor, a anunțat că „vulturii violeți” mai urmăresc să aducă fotbaliști și că tocmai au semnat cu un fost atacant al Parmei, care a fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă și chiar are cifre bune în Serie A.

FC Argeș a dat lovitura! Fostul fotbalist al Parmei a ajuns la Pitești

FC Argeș a făcut un transfer foarte interesant. Gabriel Charpentier, fostul atacant al Parmei, este noul jucător al piteștenilor. Internaționalul congolez a ajuns în România după ce a fost lăsat liber de contract de Cracovia, pentru care a evoluat doar în 7 meciuri în sezonul precedent și a înscris 2 goluri.

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El a fost jucătorul Parmei timp de 3 ani, și a contribuit la promovarea echipei în Serie A. În sezonul revenirii, el a înscris patru goluri și a dat trei pase decisive. Ajuns pe prima scenă a fotbalului din Peninsulă, congolezul a fost mai mult rezervă și a bifat doar zece meciuri (264 de minute), însă a avut cifre bune pentru puținele șanse pe care le-a primit. El a avut 4 contribuții decisive: un gol cu Empoli, două pase decisive cu Lazio și o altă pasă decisivă contra lui Cagliari.

„Chiar mă gândeam aseară și mă uitam pe loturi, pe ceea ce aveam anul trecut și pe ceea ce avem în acest an. Eu cred că la momentul terminării perioadei de transferuri sau într-o săptămână, maxim două, vom avea un lot mai bun decât anul trecut. Am mai adus jucători, cred eu de calitate bună. Trebuie doar să se integreze și să înțeleagă ce jucăm noi. Avem o strategie, nu jucăm întâmplător.

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Am mai adus un atacant, astăzi a ajuns. Vom mai aduce un winger (n.r. extremă) și vom vedea dacă mai aducem și altceva. Este un atacant care a jucat în Italia, a jucat la Parma cu Man și Mihăilă. Chiar am avut o discuție cu Mihăilă despre el. Este un jucător foarte bun. În ultimul an a jucat la Cracovia. Dacă va fi sănătos și pus la punct cu pregătirea fizică, sper să fie un jucător foarte bun pentru noi”, a declarat Dani Coman, conform

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Gabriel Charpentier, măcinat de accidentări de-a lungul carierei

Atacantul congolez este fără doar și poate un fotbalist extrem de talentat. În 2023, el a bifat singurele 3 selecții pentru naționala africană și chiar a reușit să înscrie într-un meci împotriva Sudanului de Sud. El are doar 27 de ani, însă până la această vârstă a suferit multiple accidentări.

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În 2019, când avea doar 21 de ani, Charpentier a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat, care l-a ținut departe de gazon aproximativ 8 luni. De atunci, în fiecare sezon a avut probleme mari cu accidentările. În sezonul 2020/2021 el a lipsit jumătate de an, la fel și în sezonul 2021/2022. În sezoanele 2022/2023 și 2023/2024 a lipsit câte 3 luni, iar în sezonul 2024/2025 a început cu 6 săptămâni de absență, iar ulterior a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile, care i-a încheiat sezonul de Serie A încă din decembrie. Prin urmare,