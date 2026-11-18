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Dacă despre interesul celor de la Universitatea Cluj și FCSB s-a discutat foarte mult în ultima perioadă, Nicolae Stanciu a recunoscut că a stat de vorbă și cu șefii celor de la Universitatea Craiova pentru un posibil transfer.

Nicolae Stanciu, aproape de decizia finală!

Nicolae Stanciu a anunțat că va lua o decizie în următoarele zile în privința viitoarei sale echipe, în condițiile în care . Mijlocașul a declarat că s-a simțit foarte bine la Dalian, iar pasul următor va fi făcut fără a ține cont de aspectul financiar.

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Mijlocașul a confirmat că a fost contactat de Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și FCSB. Cu toate acestea, fotbalistul nu a oferit însă un răspuns definitiv, întrucât mai are de pus la punct câteva detalii înainte de a-și anunța alegerea.

„Da, în câteva zile mă voi decide și cred că săptămâna viitoare veți afla răspunsul. M-am atașat foarte mult de oraș, de fani și nu mi s-a întâmplat niciodată să văd milioane de oameni care să mă iubească și să mă trateze așa cum au făcut-o ei. Pentru ei m-am bucurat cel mai mult că am câștigat campionatul. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le pun în balanță.

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Am transmis și acolo (n.r. – în China) că decizia pe care o voi lua nu are nicio legătură cu partea financiară. O voi lua în câteva zile. Au fost niște discuții cu cei de la Universitatea Cluj, am vorbit și cu domnul Becali. Am fost sunat și de la Craiova. În mintea mea, am decizia luată, dar trebuie să am mai întâi câteva discuții cu familia”, a declarat Nicolae Stanciu la .

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Bătaie pe Nicolae Stanciu: U Cluj, FCSB și U Craiova

Declarațiile lui Nicolae Stanciu confirmă că trei dintre forțele fotbalului românesc – U Cluj, FCSB și U Craiova – sunt interesate de serviciile sale. Căpitanul echipei naționale nu a dezvăluit însă numele formației pentru care va evolua în continuare

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În ultima perioadă, . Cu toate acestea, „revoluția” de la FCSB, dar și insistența celor de la Universitatea Craiova i-ar putea da planurile peste cap în aceste zile. Rămâne de văzut care va fi alegerea jucătorului originar din Alba Iulia.