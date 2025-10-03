Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv

, iar căpitanul naționalei României ar putea reveni în SuperLiga. Din acest motiv, ia în calcul ca la iarnă să îl împrumute pe mijlocaș în SuperLiga.

Pleacă Nicolae Stanciu în iarnă de la Genoa? La ce echipă din SuperLiga vrea să-l dea Dan Șucu

Genoa e într-o situație critică în noul sezon de Serie A. După 5 etape, „Grifonul” e pe locul 19 (penultimul), cu doar 2 puncte. Nici lui Nicolae Stanciu nu îi merge prea bine, care a bifat până acum doar 337 de minute în toate competițiile. Prin urmare, în iarnă, Stanciu ar putea fi împrumutat la celălalt club patronat de Șucu, Rapid București.

„Se discută foarte intens în ultimele zile. Dacă în continuare Stanciu nu e în vizorul lui Vieira și nu va juca. E clar că Viera nu e dat pe spate de Stanciu, iar Rapid are șanse la titlu, vom asista la un transfer bombă, la um împrumut bombă în iarnă, în perioada de mercato. Stanciu la Rapid, să o ajute pe Rapid să își îndeplinească visul istoric de a lua titlul.

Sunt discuții, e un plan care se creionează, nu e nimic bătut în cuie momentan, dar sunt discuții și se discută și despre acest plan incredibil. Dacă Rapid are șanse la titlu, dacă începe să crească, e acolo la 1-2 puncte sau să fie pe primul loc, cu o șansă reală, iar Stanciu nu va intra în vederile lui Vieira, Șucu va face o mutare bombă, Stanciu împrumut la Rapid pentru a ajuta Rapidul să câștige titlul de campioană”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a comentat marea lovitură pe care o pregătește Dan Șucu

Nicolae Stanciu nu a mai jucat în SuperLiga din 2016, atunci când FCSB l-a vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro. În schimb, Rapid e în căutarea celui de-al 4-lea titlu din istorie. Pe ultimul l-a obținut în 2003.

„(n.r. – Ia Rapid titlul cu Stanciu?) Nu cred că are anvergură Rapid în momentul de față să fie campioană. Rapid face pași importanți pentru performanță și pot ajunge în cupele europene, așa cum și-au dorit. Cu un proiect sănătos, cu un om potent financiar. Și anul ăsta cred că pot ajunge în Europa.

Dacă Rapid nu joacă în cupele europene, dacă nu joacă viitorul sezon în cupele europene, sezonul acesta e un sezon ratat”, a răspuns Marius Șumudică.

Ce a declarat Nicolae Stanciu după transferul la Genoa

Nicolae Stanciu s-a transfer la Genoa pe 1 iulie 2025. Căpitanul „tricolorilor” a semnat cu gruparea din Seria din postura de jucător liber după despărțirea de Damca.

„Discutasem de mai mult timp cu cei de la Genoa, sunt bucuros că astăzi s-a oficializat transferul. Am venit cu un vibe bun după ce am terminat treaba la Damac. Am reușit, după un an greu și cu multe probleme, să ținem echipa în prima ligă. Așa că vibe-ul oricum era bun”, a declarat Nicu Stanciu, după ce a semnat cu „Grifonul”.

De ce Nicolae Stanciu nu s-a întors la FCSB și a ales Serie A vara trecută

Nicolae Stanciu a dezvăluit după transferul la Genoa de ce nu s-a întors la FCSB, echipă pentru care a jucat în perioada 2013-2016.

„În Liga 1 nu m-a căutat nimeni, n-am vorbit cu nimeni, nu au fost deloc discuții”, a explicat Nicolae Stanciu.

Gigi Becali știe ce decizie va lua Nicolae Stanciu dacă ar fi să revină în România

În ciuda interesului de la Rapid pentru Stanciu, fostul patron al mijlocașului, . „Să fie sănătoși dacă ei cred că Nicușor se duce la ei! Băi, Nicușor e un om cu caracter prea frumos. Nu se va duce niciodată la ei. Să vedem unde o să vină. Tu unde zici că vine? Hai, să vedem, eu zic că o să vina la FCSB.

Nu e luptă cu Dan Șucu. Asta nu înseamnă că acum o să arunc cu banii. Eu nici cu Bîrligea nu am făcut licitație. Eu eram pregătit să dau trei milioane și omul mi-a cerut două. Am făcut eu vreo licitație? Nu fac, tată, licitație!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, în decembrie 2024.

Latifundiarul din Pipere crede că nici măcar banii nu îl pot determina pe Stanciu să o „trădeze” pe FCSB. „O să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, nu are nevoie de bani și are prea frumos caracter. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată în viața ta nu va îmbrăca tricoul Rapidului. De ce să îmbraci tricoul Rapidului când ai 10 milioane. Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an?

Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat de acolo de unde nu știa nimeni de tine și te-a ridicat și te-a făcut milionar, apoi Dumnezeu îți dă ‘na na’. Nu vreau să zic mai multe de sărbători, să facă Șucu ce o vrea”, a mai spus patronul de la FCSB.