Sport

Transfer de 1,5 milioane de euro după Universitatea Craiova – Levski! Totul depinde de calificare

Transfer de 1.5 milioane de euro anunțat după returul Universitatea Craiova - Levski Sofia din Champions League! Mutarea depinde de calificarea în turul următor
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 09:37
Transfer de 15 milioane de euro dupa Universitatea Craiova Levski Totul depinde de calificare
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Ce transfer se pregătește după Universitatea Craiova - Levski. Mutarea ar putea ajunge la 1,5 milioane de euro. Foto: sport.pictures.eu.
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Presa din Bulgaria a anunțat un posibil transfer de 1.5 milioane de euro la Levski Sofia după returul cu Universitatea Craiova din Champions League. Însă doar în cazul în care campioana din această țară va reuși să obțină calificarea în turul preliminar următor. În acest scenariu, se dorește ca banii primiți de la UEFA să fie folosiți pentru întărirea lotului.

Levski Sofia ar putea face un transfer de 1.5 milioane de euro dacă trece de Universitatea Craiova în preliminariile Champions League

Iar potrivit jurnaliștilor portughezi de la A Bola, citați de sportal.bg, prima țintă în acest sens este reprezentată de Joao Goulart (26 de ani), un fundaș central portughez de la Casa Pia. Antrenorul bulgarilor, spaniolul Julio Velazquez (44 de ani), ar insista în prezent pentru această mutare, iar ea s-ar putea realiza în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro.

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Conform sursei citate, cei de la Casa Pia ar fi solicitat inițial mai mult în schimbul fotbalistului lusitan, dar ulterior ar fi decis să își diminueze pretențiile financiare, întrucât Goulart mai are doar un an de contract, astfel încât există un anumit risc ca el să plece gratis în viitorul apropiat. Se pare că Levski nu a făcut încă o ofertă oficială, din motivul expus anterior.

Antrenorul Julio Velazquez insistă pentru această mutare

Totuși este clar deja de ceva timp că interesul bulgarilor pentru acest jucător există. Mai mult, rivalii de la CSKA Sofia, care l-ar fi dorit de asemenea pe fotbalist, s-ar fi retras deja din cursa pentru obținerea semnăturii sale. Julio Velazquez este un bun cunoscător al fotbalului din Portugalia, antrenând de-a lungul timpului mai multe echipe de acolo.

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El a activat în trecut la Belenenses, Vitoria Setubal și Maritimo. Astfel, îl cunoaște foarte bine pe Joao Goulart și din acest motiv insistă pentru aducerea lui la Levski, în cazul în care echipa bulgară trece de Universitatea Craiova în turul doi preliminar din Champions League. De altfel, recent clubul din Sofia a mai operat câteva transferuri de pe piața portugheză, aducându-i pe Serginho de la Santa Clara, respectiv Reinaldo și David Couso de la Chaves.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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