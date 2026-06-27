Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! El este atacantul francez adus de la locul 5 din campionatul Portugaliei. Exclusiv

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Universitatea Craiova tace şi face! Şi punctează pe piața transferurilor. Din informațiile FANATIK, campioana României a bătut palma pentru suma de 1,5 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile francezului Simon Elisor (26 ani), atacant care a evoluat ultima oară pentru revelaţia Famalicao, locul 5 în campionatul Portugaliei în ultimul sezon. Fotbalistul cu meciuri în Ligue 1 a ajuns .

Universitatea Craiova a făcut un transfer de senzație: 1,5 milioane de euro pentru un atacant francez

Universitatea Craiova continuă să-și întărească lotul cu care în sezonul viitor Iar oltenii nu concep ca parcursul din sezonul precedent din Conference League să nu fie dublat de un nou sezon bun atât în Europa, care să aducă puncte la coeficientul deja îmbunătăţit în 2025, cât şi în campionatul României. Campioni en-titre ai României, oltenii vor reprezenta România în preliminariile UEFA Champions League și în încercarea de a ajunge din nou până în faza grupelor unei competiţii europene, formația din Bănie investește masiv în transferuri.

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Ultimul nume care sosește în Bănie este Simon Elisor. Atacantul în vârstă de 26 de ani se afla sub contract cu marea revelaţie Famalicao, locul 5 în ultimul sezon al campionatului Portugaliei, până în iunie 2028. Născut în Franța, Elisor a intrat pe radarul oltenilor, care nu s-au uitat la bani. Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova plăteşte un pachet de 1,5 milioane de euro pentru a-l aconta pe atacantul central, care a semnat un contract valabil pe 3 sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă un an din partea clubului.

De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Simon Elisor, atacant de picior stâng

Născut în orașul Périgueux, Simon Elisor este un atacant de picior stâng care are o înălțime de 1,85 m și care este un număr 9 atipic. Fotbalistul care a evoluat de-a lungul carierei în tricoul unor echipe, precum Istres FC, AC Ajaccio, FC Villefranche sau FC Metz a lăsat-o pe Famalicao pentru a-și îndeplini visul, acela de a evolua în UEFA Champions League și cupele europene.

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Deși nu are cifre de atacant care „să-ți ia ochii”, ultimul gol fiind marcat pe 16 august 2025 în meciul de campionat cu Tondela , Simon Elisor se remarcă prin profilul de atacant care face un pressing agresiv şi intră în combinații și care pune foarte bine în valoare extremele. FANATIK a aflat că antrenorul Filipe Coelho și directorul sportiv Mario Felgueiras sunt ferm convinși că Simon Elisor şi calităţile sale se vor plia excelent pe nevoile tactice ale oltenilor şi atacantul francez va fi o piesă esențială în sistemul 3-5-2 pe care va miza la Universitatea Craiova în stagiunea viitoare. De altfel, , să combine mai mult cu cele două aripi, și celorlalți atacanți, Assad sau Nsimba.

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1,5 milioane de euro este cota lui Simon Elisor, conform Transfermarkt.com

Marele atu al lui Simon Elisor. Cum i-a convins pe scouterii Universității Craiova

Simon Elisor, care în curând va face cunoștință cu SuperLiga României, a bifat cel mai bun sezon al carierei în liga a treia franceză, pe când evolua la FC Villefranche, în stagiunea 2021/2022 (22 de goluri în 39 de partide). La începutul anului 2024, Simon Elisor a ajuns la Metz și, deși nu a impresionat prin cifre, a fost cedat către Famalicao pentru suma de 900.000 de euro după doar un an. Între timp, atacantul fusese împrumutat la Troyes, pentru care a marcat 6 goluri în 18 meciuri. Fără cifre strălucitoare în dreptul său, Simon Elisor s-a făcut remarcat prin stilul combinativ de joc și a fost titular la fiecare echipă la care a evoluat. Spre exemplu, în sezonul 2025-2026 la Famalicao, conform rapoartelor Wyscout, Elisor, pentru o medie de 90 de minute jucate, a înregistrat 37,94 de acțiuni dintre care 47.2% au fost reușite. Deși este un număr „9” clasic, fostul atacant al lui Famalicao are o capacitate excelentă la efort: acoperă și aleargă foarte mult către mijlocul terenului și înapoi și, în același timp, face presing agresiv în terenul echipei adverse, aşa cum se vede şi din harta acţiunilor sale din sezonul precedent, realizată de wyscout. Este un „trabajador”, cum ar spune „Grande” Gică Craioveanu

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1 gol și 3 pase decisive în 36 de partide sunt cifrele lui Simon Elisor în stagiunea 2025/2026 la Famalicao

25 meciuri a început ca titular Elisor sezonul trecut la locul 5 din Portugalia

61 minute pe meci este media minutelor jucate de Elisor la Famalicao în cele 36 partide disputate

Simon Elisor este al 4-lea transfer al verii la Universitatea Craiova, după Alex Maxim, Ronaldo Webster și Răzvan Sava

Cifrele lui Simon Elisor din sezonul trecut din Portugalia, la o medie de 90 de minute

FANATIK a analizat cifrele lui Simon Elisor în stagiunea 2025/2026, în care Famalicao a fost relevația sezonului în puternicul campionat al Portugaliei. Fosta echipă a noului atacant al Universității Craiova s-a clasat pe locul 5 după consacratele Porto, Sporting, Benfica și Braga. Revenim! Lăsând la o parte golurile (0,04%) și pasele de gol (0,04%) la 90 de minute, Simon Elisor se face remarcat prin faze create și combinații de joc, fiind definiția concretă a ceea ce înseamnă un atacant de travaliu.

Simon Elisor are o medie de 1,6 șuturi la 90 de minute din care 46,2% dintre execuții au ca destinație spațiul porții. O caracteristică importantă a stilului de joc al noului atacant al Universității Craiova este numărul de pase la 90 de minute. În stagiunea 2025/2026, Elisor a trimis 12,92 pase la 90 de minute, dintre care 82,9% au ajuns la destinație. Atacantul nu pierde mingi, ci câștigă foarte multe baloane. Iată câteva dintre cifre per 90 de minute:

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