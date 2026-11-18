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Sirianul Ammar Ramadan (25 de ani) a impresionat în acest sezon în tricoul lui DAC, liderul din Slovacia. Cu el în formă maximă, Dunajska Streda e neînvinsă în campionat și are un avans confortabil în top, 10 puncte peste campioana ultimilor ani, Slovan Bratislava. Ramadan e cotat de TransferMarkt la 3 milioane de euro. DAC are mai multe propuneri, dar viitorul fotbalistului e departe de a fi stabilit. Totuși, e departe și de FCSB, în configurația actuală a evenimentelor.

Ramadan, 10 curat: 10 goluri și 10 assist-uri în acest sezon, în campionat

Ammar Ramadan e în cel mai bun moment al carierei. Fotbalistul crescut de Juventus a trecut în 2019 la Ferencvaros, apoi a schimbat mai multe cluburi în Ungaria, înainte să ajungă la Spartak Trnava. De aici a făcut pasul spre Dunajska Streda, în 2022. Poate juca pe orice poziție de la mijloc în sus, dar cel mai bun randament îl oferă în banda stângă. Campania trecută, a punctat de 11 ori în campionat, după ce, cu un an înainte, marcase la fel de multe goluri. Acum, însă, e dezlănțuit și are pe urmele sale mai multe cluburi importante din Europa.

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Din informațiile obținute de FANATIK, Ramadan are pe masă o propunere de transfer cu un pachet total de două milioane de euro. Suma include și bonusurile pe care Dunajska Streda le-ar primi în funcție de atingerea unor performanțe ale clubului care a făcut oferta. Sirianului i se garantează un contract de 600.000 de euro pe sezon. Și Becali poate plăti suma, dar este discutabil dacă ar mai fi dispus să o facă, în condițiile în care efortul făcut cu Denis Drăguș îl costă deja 1 milion de euro anual. Despre lista preliminară de achiziții a FCSB pentru ianuarie, FANATIK . Ramadan ar acoperi slot-ul de winger dorit de Reghecampf pentru a crește dinamica ofensivă a echipei. O prezentare detaliată a jucătorului și a impactului potențial pe care l-ar avea la FCSB .

Bogdan Apostu despre Ramadan: „Nu știu dacă mai e un asemenea jucător în Europa!” / Becali: „Dau un milion!”

Agentul Bogdan Apostu i l-a recomandat pe Ramadan lui Becali în cadrul întâlnirii pe care au avut-o recent. Apostu e încântat de calitățile fotbalistului pe care l-a oferit la FCSB.

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„E fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are. E număr 10, îi place să joace și în stânga. Are 10 goluri și 12 assist-uri în toate competițiile. Vine dintr-un campionat cel puțin la fel de puternic precum cel al României. Nu știu dacă mai e vreun jucător așa în Europa. Orice echipă de nivel bun l-ar dori. Întâmplarea face ca el să aibă o clauză de reziliere stabilită de acum doi ani. El a explodat acum un an și jumătate. Există în acest moment interes din mai multe locuri”, a spus Bogdan Apostu luni, pentru .

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Sursele FANATIK spun că DAC neagă existența clauzei de eliberare, astfel că prețul lui Ramadan n-ar mai depinde doar de activarea acesteia.

„E adevărat că mi-a arătat și, dintre toți pe care mi i-a arătat, ăsta mi-a sărit în ochi, dar asta nu înseamnă că-l luăm. Am zis că nu mai luăm la repezeală jucători. I-am zis să se intereseze de condiții și mi-a zis că are hârtie de un milion. Dacă are hârtie de un milion, dau un milion, dar să-mi dea și celelalte condiții. Astăzi am luat hotărârea, acum două ore”, a comentat Becali marți, la Digi Sport, la câteva ore după ce FANATIK pe care niciuna dintre părți nu voia s-o dezvăluie.

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Miercuri dimineața, Becali la FANATIK SUPERLIGA: „Ei au o hârtie de un milion, cei cu Ammar Ramadan. Acum treaba impresarilor e că jucătorul face patru milioane. Bine, dar noi avem hârtie. Ca să nu ne certăm cu clubul, au zis că folosim hârtia. Poate e și la mișto, voi spuneți așa, ca să ne dea banii, că nu știu cum, și mai cer și ei încă 350.000. Pe lângă faptul că dau un milion pe sirianul ăla, cât e hârtia, mai vor și ei 350.000. Și ajung tot la un milion și 350.000, ca la Boutoutaou. Și jucătorul, că nu știu ce, că vrea un pic mai mult de 400.000 pe an, vor să-l copieze pe Boutoutaou”.