Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”

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Alexandru Cicâldău a fost unul dintre remarcații Universității Craiova în partida încheiată la egalitate, scor 1-1, cu Getafe, iar evoluția sa ar putea avea un impact important și asupra viitorului său. Giovanni Becali l-a lăudat pe mijlocașul oltenilor și consideră că acesta poate valora între 3 și 5 milioane de euro dacă își menține forma. Impresarul a vorbit în direct la GIOVANNI SHOW și despre importanța lui Cicâldău pentru echipa națională, dar și despre procesul aflat pe rol la TAS, legat de bani pe care jucătorul îi mai are de recuperat.

Giovanni Becali îl vede pe Cicâldău drept unul dintre oamenii importanți ai Universității Craiova

l-a impresionat pe Giovanni Becali. Impresarul consideră că mijlocașul traversează o perioadă foarte bună și că Universitatea Craiova poate beneficia atât de aportul său pe teren, cât și de o eventuală vânzare în schimbul unei sume importante.

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Becali a remarcat prestația fotbalistului după remiza cu formația spaniolă și a subliniat că acesta trebuie să continue în aceeași direcție. În opinia sa, Cicâldău poate deveni o sursă importantă de venit pentru clubul din Bănie, dacă își păstrează nivelul de joc: „E mai bine așa, că n-a dat gol Assad din prima, la acel lob. Cicâldău a fost omul meciului, e într-o formă foarte bună. Să continue tot așa, pentru că Universitatea Craiova poate lua bani frumoși pe el. Ne trebuie și la națională”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Cât poate obține Universitatea Craiova pentru Alexandru Cicâldău

Giovanni Becali estimează că Alexandru Cicâldău poate avea o cotă de piață cuprinsă între 3 și 5 milioane de euro. Impresarul a amintit și de transferul mijlocașului la Galatasaray, formație care a plătit o sumă importantă pentru a-l aduce în Turcia.

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În opinia lui Becali, experiența acumulată de Cicâldău și evoluțiile bune din această perioadă îl pot ajuta să atragă din nou interesul unor cluburi din străinătate. China și Arabia Saudită sunt două dintre piețele pe care le-a menționat ca posibile destinații pentru fotbalistul Universității Craiova: „Cicâldău este la 3-4 milioane, până în 5 milioane. Galatasaray a dat 6 milioane și jumătate pe el atunci, era mai tânăr cu patru ani, face 27-28 de ani. Dacă va continua așa, poate să plece în China sau Arabia, unde a mai și fost și de la care mai sunt ceva bani de luat. Suntem la TAS acum, FIFA i-a dat dreptate, iar acum așteptăm să vedem și cei de la TAS”, a explicat Giovanni Becali.

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Cicâldău, important pentru Universitatea Craiova și echipa națională

Pe lângă potențialul financiar al unei eventuale plecări, Giovanni Becali a insistat asupra rolului pe care Alexandru Cicâldău îl poate avea în continuare la echipa de club și la reprezentativa României. Impresarul a amintit că mijlocașul a marcat și împotriva Bosniei și și-a exprimat speranța că acesta va continua să fie o variantă pentru selecționerul Gheorghe Hagi.

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Becali consideră că evoluțiile constante la Universitatea Craiova îl pot ajuta pe Cicâldău să rămână în atenția echipei naționale. Astfel, forma bună a mijlocașului ar putea aduce beneficii atât clubului, cât și reprezentativei României: „E datoria din 2023, dar Pițură nu a așteptat 3-4 ani până a luat 5-6 milioane? Deci e un jucător pe care Craiova se bazează. E un jucător al naționalei pe care sperăm ca Hagi să se bazeze. A dat și gol cu Bosnia. Cu cât merge mai departe cu echipa lui va fi bine și pentru selecționer”, a mai spus Giovanni Becali.

Impresarul a comentat și , scor 1-1. Acesta a considerat că remiza reprezintă un rezultat bun în fața unei formații din campionatul spaniol și a evidențiat impresia pe care stadionul, atmosfera și gazonul au lăsat-o asupra oaspeților.

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„A fost un meci extraordinar, un punct bun împotriva unei echipe din primele 10 locuri din LaLiga. Dacă ei au lăudat stadionul, vă dați seama? Stadionul, atmosfera, gazonul, totul i-a uimit, pentru că ei nu au așa ceva. Noi vorbim de fotbalul spaniol, dar nu e totul lapte și miere. Dacă te duci la Real, zici că ești pe altă galaxie. La Barcelona, la Atletico, e altceva, în schimb, la Valencia, e la fel, nimic nou”, a încheiat impresarul.