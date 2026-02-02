Transfer de la Borussia Dortmund după FCSB – Fenerbahce! Jucătorul ar fi dorit și de Barcelona și Chelsea

ADVERTISEMENT

Fenerbahce țintește un transfer de senzație la scurt timp după meciul cu FCSB de pe Arena Națională din ultima etapă a fazei principale din Europa League, terminat la egalitate, scor 1-1. Turcii își doresc să aducă un fotbalist important de la Borussia Dortmund.

Fenerbahce vrea să transfere de la Borussia Dortmund după ce a făcut egal cu FCSB în Europa League

Potrivit , clubul din Istanbul i-a contactat deja pe germani pentru a se interesa de situația lui Serhou Guirassy, atacantul titular al Borussiei, în vârstă de 29 de ani, originar din Guineea, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din Bundesliga deja de ceva timp. Conform sursei citate, această variantă este în prezent analizată intern de către oficialii clubului din Dortmund.

Fenerbahce l-ar dori pe Guirassy în cazul în care Pe de ală parte însă, plecarea atacantului african de la Borussia Dortmund este văzută în acest moment drept un scenariu destul de puțin plauzibil. În primul rând pentru că el este titular în mod obișnuit la echipa germană, iar în al doilea rând pentru că nemții ar fi astfel nevoiți să găsească un înlocuitor pe măsură într-un timp destul de scurt, deci sub o anumită presiune din această perspectivă.

De asemenea, Sebastian Kehl, fost fotbalist important la Borussia Dortmund, iar în prezent director sportiv la clubul galben-negru, a transmis recent că nu mai ia în calcul noi transferuri la echipă în actuala fereastră de mercato, care oricum urmează să se încheie în scurt timp în centrul și Vestul Europei.

Barcelona și Chelsea l-ar monitoriza de asemenea pe Serhou Guirassy

Așadar, pare mai plauzibil ca acest transfer, dacă va mai fi cazul de așa ceva la acel moment bineînțeles, să se realizeze mai degrabă în vara acestui an, la finalul actualului sezon deci. Doar că este posibil ca în acest sens.

Conform sursei citate anterior, în ultimele săptămâni de Guirassy s-ar mai fi interesat și cluburi uriașe din Europa, cum ar fi FC Barcelona sau Chelsea. Atacantul din Guineea a ajuns la Dortmund în iulie 2024 de la Stuttgart în schimbul sumei de 18 milioane de euro și mai are contract cu Borussia până în vara anului 2028.