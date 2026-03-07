Transfer de la Real Madrid pentru Cristi Chivu? Pe ce jucător au pus ochii cei de la Inter

ADVERTISEMENT

Yann Sommer va pleca de la Inter în această vară, iar „nerazzurrii” au mai multe variante pentru postul de portar. Printre acestea se numără și goalkeeper-ul ucrainean al celor de la Real Madrid, Andriy Lunin, care ar putea sosi în vară la echipa antrenată de Cristi Chivu.

Transfer de la Real Madrid pentru Cristi Chivu? Inter îl dorește pe Andriy Lunin

Inter are în momentul de față trei portari în lot: titularul Yann Sommer, care va părăsi echipa în vară după ce îi va expira înțelegerea, Josep Martinez, a cărui situație este incertă, și Raffaele Di Gennaro, care nu a jucat în niciun meci sub comanda lui Cristi Chivu. În acest context, „nerazzurii” se gândesc deja la variantele pentru sezonul viitor.

Printre jucătorii aflați pe listă se numără și Andriy Lunin, portar care în mod normal este rezerva lui Thibaut Courtois la Real Madrid. Ucraineanul de 27 de ani a semnat cu Real Madrid în 2018, fiind achiziționat cu 8.5 milioane de euro de la Zorya, iar după doi ani în care a fost împrumutat la Leganes, Valladolid și Oviedo a intrat în circuitul primei echipe.

Inter l-a avut în vizor pe Lunin și în trecut, iar varianta ar putea să redevină una de actualitate în vară, deoarece prețul portarului ar trebui să fie unul accesibil în comparație cu ceilalți goalkeeperi luați în calcul de „nerazzurri”, conform . Conducerea clubului îl va monitoriza în continuare pe ucrainean, iar acesta ar putea să evolueze în sezonul următor sub comanda lui Cristi Chivu.

În câte partide a evoluat Andriy Lunin pentru Real Madrid

Andriy Lunin a debutat la Real Madrid în ianuarie 2021, într-un meci din Cupa Spaniei, iar în ultimii cinci ani și jumătate a strâns 65 de prezențe în toate competițiile. Aproape jumătate dintre ele, 31, au fost în sezonul 2023-2024, când Thibaut Courtois a lipsit din cauza unei accidentări grave la genunchi, .

Lunin a cucerit de două ori UEFA Champions League alături de Real Madrid, dar și alte 9 trofee: două titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei, un Campionat Mondial al Cluburilor și o Cupă Intercontinentală.

Ce alte variante are Inter pentru postul de portar

Șefii grupării antrenate de Cristi Chivu au pe listă și alte nume pentru a-l înlocui pe . Coechipierul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, Guglielmo Vicario, reprezintă o variantă, la fel ca și portarul celor de la Cagliari, Elia Caprile.

