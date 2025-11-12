Transfer de Liga Campionilor în SuperLiga! Echipa forțează calificarea în play-off cu un brazilian. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Și nu este orice brazilian, ci unul neașteptat de tânăr și care a jucat deja în Liga Campionilor. Transferul este unul absolut impresionant pentru formația care speră să acceadă în play-off-ul SuperLigii.

O echipă din SuperLiga a reușit transferul unui brazilian

Este vorba de Oțelul Galați, care, din informațiile obținute de FANATIK, a ajuns la o înțelegere cu atacantul brazilian Pedro Igor. Acesta va fi transferat din Belarus, de la formația Dinamo Minsk, unde mai avea contract până la finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT

Extrema stângă în vârstă de 23 de ani va ajunge la formația gălățeană în iarnă, după ce se va deschide perioada de mercato. Cota de piață a jucătorului brazilian este în acest moment de 200.000 de euro.

Cine este noua achiziție a Oțelului Galați

Pedro Igor de Souza Carneiro Martins s-a născut la Fortaleza și a început fotbalul la juniorii lui Ceara. Ca senior a evoluat la Flamengo SP și Zinza, înainte să semneze cu Dinamo Minsk în primăvara anului trecut.

ADVERTISEMENT

În actualul sezon, el a marcat 4 goluri și a dat o pasă decisivă în 18 partide jucate pentru Dinamo Minsk. Una dintre reușite a venit la întâlnirea cu Ludogoreț, scor 2-2 după prelungiri, din manșa secundă a turului 1 preliminar al Champions League.

ADVERTISEMENT

Eliminată de campioana Bulgariei, Dinamo Minsk a ajuns în turul 2 preliminar al Conference League. Nici aici nu a avut mai mult noroc, fiind eliminată de KF Egnatia din Albania. Brazilianul Pedro Igor a jucat doar în manșa tur, pierdută de bieloruși cu 0-2.

De ce a fost transferat Pedro Igor de Oțelul Galați

Pe lângă calitatea jucătorului brazilian, FANATIK a aflat că oficialii clubului Oțelul Galați au dorit cu insistență să-l aducă pe Pedro Igor și pentru a se asigura în cazul în care portughezul Andrezinho va părăsi echipa în această iarnă.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul de bandă stângă al gălățenilor, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment, a avut evoluții bune în tricoul Oțelului, iar pe numele său au venit mai multe oferte tentante. Chiar dacă Andrezinho mai are contract până în vara lui 2027, există posibilitatea ca el să plece în pauza competițională.

Oțelul Galați ar putea ajunge pe mâna unui miliardar celebru

Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din estul Europei este Oțelul Galați. Este vorba de nimeni altul decât Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk.

Miliardarul ucrainean negociază achiziționarea Combinatului Siderurgic de la Galați, condiții în care ar urma să devină automat și patronul Oțelului. Dacă mutarea se va realiza, Dănuț Lupu a preconizat la FANATIK SUPERLIGA că gălățenii vor câștiga titlul în maxim 3 ani.

”Vă spun de pe acum. Dacă domnul Ahmetov va reuși să ia combinatul, în trei ani Oțelul ia campionatul. Maxim 3 ani, dacă domnul Ahmetov ia combinatul. Atât durează până Oțelul ia campionatul.

O să fie problemă mare cu Galațiul. Omului îi place foarte mult fotbalul, are liniște, nu are probleme. Abia atunci o să aibă Gigi Becali un adversar pe măsură”, a declarat Lupu.

Clasament SuperLiga

Chiar și fără condiții financiare prea strălucite, Oțelul face un sezon foarte bun sub comanda antrenorului Laszlo Balint. Gălățenii sunt primii sub linia play-off-ului cu 14 etape înainte de încheierea sezonului regulat din SuperLiga.