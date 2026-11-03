Transfer de lux la Rapid! Joacă la naționala Olandei și are o pasiune ieșită din comun

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Rapid București continuă să mute pe piața transferurilor. Ultima jucătoare care a ajuns la un acord cu trupa de lângă Grant este Pipy Wolfs (24 de ani). Olandeza evoluează pe postul de pivot și are rolul de a o înlocui pe titulara din prezent, Albertina Kassoma (30 de ani). Batava are o carieră impresionantă, dar și o pasiune ieșită din comun în afara semicercului.

Pipy Wolfs își coase propriile haine și a creat un club online de lectură

Pe lângă handbal, sport pe care îl practică la nivel de înaltă performanță, batava își împarte timpul liber între familie și o altă mare pasiune: croitoria. Sportiva își coase propriile haine pe care le poartă în timpul liber. Pipy Wolfs a vorbit despre pasiunea ei în 2024, imediat după ce a semnat cu echipa maghiară de handbal Mosonmagyaróvár.

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”Sunt Pipy Wolfs. Îmi fac propriile haine. Aproape mi-am terminat studiile și vin din Olanda. Am jucat în Amsterdam și în Spania înainte. Vreau să văd unde voi locui, vreau să văd țara. Pentru mine este foarte important”, a spus pivotul olandez, imediat după ce a vizitat sala echipei, într-un interviu acordat pentru .

Publicația olandeză a dezvăluit, într-un interviu realizat cu noul pivot al Rapidului, că Pipy Wolfs este diagnosticată cu ADHD. Handbalista își ocupă o mare parte a timpului liber croșetând și le-a oferit mai multe articole vestimentare chiar și colegelor ei din perioada petrecută la Elche: ”Îmi place să fac și alte lucruri pe lângă (n.r. – handbal). De exemplu, îmi fac și propriile haine. Croșetat, tricotat, le-am încercat deja pe toate. Mai fac uneori câte ceva și pentru coechipierele mele, de exemplu șosete. Până la urmă, trebuie să faci ceva cu timpul liber”.

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Statutul de sportiv i-a oferit o educație specială în Olanda. Pipy Wolfs a făcut parte din lotul Academiei de Handbal Papendal. Centrul de elită funcționează ca o școală cu program sportiv, unde handbalistele talentate își continuă studiile, în paralel cu antrenamentele zilnice. În perioada petrecută în Ungaria, Wolfs a lansat un club de carte, alături de colega sa de la Mosonmagyaróvár, Emilia Varga, denumit ”Chapter of Two”. Sportivele împărtășesc recenzii și recomandări de lectură prin intermediul .

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Pipy Wolfs este jucătoare de bază la naționala Olandei

Pipy Wolfs a fost una dintre speranțele handbalului olandez, iar pivotul a fost selectat în lotul pentru Campionatul European U16 din Suedia, unde și-a făcut debutul internațional. De asemenea, handbalista a participat și la Campionatul European U17, din 2019. Trei ani mai târziu, avea să obțină medalia de bronz la Campionatul Mondial U20, după o finală mică câștigată împotriva Suediei. În meciul decisiv, Pipy Wolfs a marcat 4 goluri.

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Prestațiile sale de la Elche au adus-o în vizorul primei reprezentative a Olandei. Pipy Wolfs a debutat pentru Țările de Jos pe 1 octombrie 2022, într-un meci în cadrul Golden League. Până în prezent, pivotul a strâns 16 apariții pentru naționala Olandei și a marcat 6 goluri.

Rapid a anunțat transferul lui Pipy Wolfs

Conducerea din Giulești și-a îndreptat atenția către pivotul din Olanda după ce Albertina Kassoma a rămas însărcinată. Rapid a reușit transferul de urgență al lui Pipy Wolfs, iar handbalista este așteptată pentru a debuta în alb și vișiniu.

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”Pipy Wolfs este noua jucătoare a CS Rapid București! Jucătoarea de origine olandeză, în vârstă de 24 de ani, se alătură echipei începând de acum, în plin sezon, ca urmare a indisponibilității Albertinei Kassoma, care se bucură acum de o perioadă specială. Pipy a câștigat experiență în campionatele din Spania și Ungaria și în competițiile europene. Vine la Rapid de la Motherson Mosonmagyaróvári KC, unde a evoluat și în EHF European League. Combativă în semicerc și implicată în apărare, ea aduce energie, tinerețe și experiență europeană la linia de 6 metri a Rapidului”, a anunțat Rapid București, pe pagina oficială de Facebook al echipei de handbal.

Pivotul din Olanda ar putea face cunoștintă cu Giuleștiul pe 10 noiembrie. Atunci, Rapid va primi vizita lui HCM Baia Mare, în etapa cu numărul 9 din Liga Florilor. În prezent, elevele lui ocupă locul 6 în campionat, cu 9 puncte obținute, și se află la 3 lungimi distanță de ultima poziție a podiumului, ocupată de Dunărea Brăila.