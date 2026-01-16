Sport

Transfer de marcă pentru CSM București! Jucătoarea de națională a semnat

CSM București a realizat un transfer important, o sportivă din echipa națională a României urmând să se alăture grupării care ocupă momentan primul loc în campionatul intern.
Bogdan Mariș
16.01.2026 | 16:45
Iulia Dumanska a semnat cu CSM București. FOTO: Sport Pictures
După două sezoane la Minaur Baia Mare, Iulia Dumanska va părăsi echipa pentru a semna cu CSM București. Gruparea din capitală va rămâne în vară fără cei trei portari din lotul actual, Gabriela Moreschi, Evelina Eriksson și Daciana Hosu, și a ajuns la un acord cu jucătoarea născută în Ucraina.

Iulia Dumanska a semnat cu CSM București. Când se va alătura, de fapt, echipei

Iulia Dumanska a semnat cu CSM București și se va alătura echipei din vara acestui an, înainte de startul sezonului 2026-2027. Din informațiile FANATIK, toate detaliile au fost puse la punct, iar portarul echipei naționale va juca începând din sezonul viitor pentru formația din capitală.

Marți, Dumanska a evoluat pentru Minaur în duelul cu CSM București, încheiat la egalitate, 27-27. Sportiva a suferit o accidentare în prima repriză și a părăsit terenul după ce a primit îngrijiri medicale. Despre transferului Iuliei Dumanska la CSM București a scris și ProSport. Gruparea din capitală ocupă momentan primul loc în Liga Națională și a obținut recent un succes uriaș, 33-24 pe terenul lui Odense, în Champions League.

Cine este Iulia Dumanska

Născută la Horodenka, în Ucraina, Iulia Dumanska a sosit în România la vârsta de 14 ani, la clubul Marta Baia Mare. La nivel de senioare, aceasta a evoluat pentru Neptun Constanța, Minaur Baia Mare (în două rânduri), SCM Craiova, SCM Râmnicu Vâlcea, Podravka Koprivnica (Croația) și Gloria Bistrița.

Sportiva a obținut cetățenia română în 2016, iar de atunci a reprezentat echipa națională a României, fiind prezentă la 5 Campionate Mondiale, inclusiv ediția de anul trecut, și la 4 Campionate Europene. Iulia Dumanska are un palmares bogat din punct de vedere al trofeelor, cucerind câte un titlu în România și Croația, dar și o Cupă EHF, două Cupe ale României, patru Supercupe ale României și o Cupă a Croației.

