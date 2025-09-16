Sport

Transfer de răsunet la CFR Cluj! Un mijlocaș brazilian tocmai a fost prezentat în Gruia

Perioada de mercato s-a încheiat în România, dar CFR Cluj continuă să facă transferuri de răsunet. Un mijlocaș brazilian a semnat cu vicecampioana
Cristian Măciucă
16.09.2025 | 22:03
Transfer de rasunet la CFR Cluj Un mijlocas brazilian tocmai a fost prezentat in Gruia
breaking news
Transfer de răsunet la CFR Cluj! Un mijlocaș brazilian tocmai a fost prezentat în Gruia. FOTO: Facebook CFR Cluj

CFR Cluj e de neoprit pe piața transferurilor. Chiar dacă mercatoul de vară s-a încheiat în România, vicecampioana a mai adus un mijlocaș brazilian.

ADVERTISEMENT

Transfer după transfer la CFR Cluj. Ardelenii s-au întărit cu un mijlocaș brazilian

CFR Cluj continuă să facă achiziții spectaculoase și după ce s-a terminat perioada de transferuri. În acest moment pot fi legitimați doar jucători liberi, cum este și cazul lui Mateus Peloggia (22 de ani). Brazilianul poate evolua la „închidere” și măsoară 1,85 m. A făcut junioratul la Botafogo, iar la nivel de seniori a jucat doar la Taubate.

„Bem-vindo, Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

ADVERTISEMENT

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, a anunțat CFR Cluj, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

Mateus Peloggia este încă un transfer spectaculos pe care vicecampioana României îl reușește în ultima perioadă. Recent, în Gruia au mai sosit Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani.

ADVERTISEMENT
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel...
Digisport.ro
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”

CFR Cluj, start catastrofal de sezon

CFR Cluj se întărește pentru a își îndeplini singurele obiective care i-au mai rămas, calificarea în play-off și câștigarea Cupei României. Ardelenii nu mai evoluează în cupele europene după ce au pierdut cu scorul general de 3-7 „dubla” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

În campionat, echipa lui Andrea Mandorlini se află într-o situație critică. După 9 etape, dar cu un meci mai puțin disputat, CFR Cluj este pe locul 12, cu doar 7 puncte. În acest moment, pe CFR o despart 7 puncte de zona play-off-ului.

ADVERTISEMENT
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Acum se joacă Real Madrid –...
Fanatik
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Acum se joacă Real Madrid – Marseille și alte 3 meciuri. Mbappe restabilește egalitatea din penalty!
Cristi Chivu, iritat la conferință înainte de Ajax – Inter: „Credeam că vorbim...
Fanatik
Cristi Chivu, iritat la conferință înainte de Ajax – Inter: „Credeam că vorbim despre Liga Campionilor”
Scene scandaloase înainte de Real Madrid – Marseille. Suporterii francezi s-au bătut ca-n...
Fanatik
Scene scandaloase înainte de Real Madrid – Marseille. Suporterii francezi s-au bătut ca-n filme cu agenții de poliție. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atacant de culoare în naționala României? Federalii sunt încântați de calitățile jucătorului
iamsport.ro
Atacant de culoare în naționala României? Federalii sunt încântați de calitățile jucătorului
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum,...
Antena3 CNN
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a...
Digisport.ro
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu:...
Libertatea.ro
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!