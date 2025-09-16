Transfer de răsunet la CFR Cluj! Un mijlocaș brazilian tocmai a fost prezentat în Gruia

Chiar dacă mercatoul de vară s-a încheiat în România, vicecampioana a mai adus un mijlocaș brazilian.

Transfer după transfer la CFR Cluj. Ardelenii s-au întărit cu un mijlocaș brazilian

și după ce s-a terminat perioada de transferuri. În acest moment pot fi legitimați doar jucători liberi, cum este și cazul lui Mateus Peloggia (22 de ani). Brazilianul poate evolua la „închidere” și măsoară 1,85 m. A făcut junioratul la Botafogo, iar la nivel de seniori a jucat doar la Taubate.

„Bem-vindo, Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, a anunțat CFR Cluj, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Mateus Peloggia este încă un transfer spectaculos pe care vicecampioana României îl reușește în ultima perioadă. Recent, în Gruia au mai sosit Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani.

CFR Cluj, start catastrofal de sezon

CFR Cluj se întărește pentru a își îndeplini singurele obiective care i-au mai rămas, calificarea în play-off și câștigarea Cupei României. Ardelenii nu mai evoluează în cupele europene după ce au pierdut cu scorul general de 3-7 „dubla” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

În campionat, echipa lui Andrea Mandorlini se află într-o situație critică. După 9 etape, dar cu un meci mai puțin disputat, CFR Cluj este pe locul 12, cu doar 7 puncte. În acest moment, pe CFR o despart 7 puncte de zona play-off-ului.