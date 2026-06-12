Transfer de senzație în SuperLiga! O echipă de tradiție și-a adus un mijlocaș de națională, implicat într-un incident cu focuri de armă

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Petrolul Ploiești a dat o lovitură pe piața transferurilor. după ce a evitat cu emoții retrogradarea din SuperLiga, a semnat un contract cu un mijlocaș central, cu apariții la echipa națională.

Petrolul transferă un internațional din Costa Rica. A fost implicat într-un incident cu focuri de armă

Jucătorul transferat de petroliști este Alejandro Jesus Bran Flores. Născut pe 5 martie 2001, Flores are 23 de selecții și patru goluri la naționala Costa Rica. Fotbalistul are și cetățenie panameză.

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La 25 de ani, Alejandro Bran, care are o cotă de 300.000 de euro pe Transfermarkt, are deja 179 meciuri oficiale jucate, în care a dat 13 goluri și 14 pase de gol. El a evoluat până acum în Costa Rica, la Herediano, Jicaral, Grecia, Guanacasteca, dar și în SUA, la Minnesota United, și în Anglia, la Burton Albion.

În ultimul sezon, noul jucător petrolist a fost legitimat la Alajuelense, în prima ligă din Costa Rica. Debutant în naționala costaricană în august 2021, Bran a devenit om de bază la reprezentativa amintită, la care a bifat zece prezențe în 2025, inclusiv în meciuri pentru calificarea la Mondiale.

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Mașina lui Bran a fost lovită de focuri de armă în luna mai!

În acest an, în luna mai, Alejandro Bran a fost însă exclus de la națională, ca urmare a unui conflict despre care a scris . Bran, împreună cu doi coechipieri, Kenneth Vargas și Warren Madrigal, au fost implicați într-un altercație apărută în apropierea unui bar din San Jose, capitala Costa Rica.

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În urma incidentului, mașina fotbalistului care va juca în SuperLiga a fost lovită de mai multe focuri de armă. Federația din Costa Rica nu a dat detalii suplimentare, însă i-a exclus pe cei trei din echipa, care a disputat apoi două meciuri amicale, cu reprezentativele Columbiei și Angliei înaintea debutului .

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Alejandro Bran a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești

La scurt timp după ce FANATIK a anunțat că Petrolul Ploiești s-a înțeles cu jucătorul costarican, clubul prahovean l-a prezentat oficial pe Alejandro Bran: „FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul costarican Alejandro Bran (25 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două stagiuni. Fotbalist cu 23 de selecții și 4 goluri marcate pentru naționala statului Costa Rica, Alejandro Jesús Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru echipa campioană a țării din America Centrală, LD Alajuelense.

Cu o experiență în Statele Unite, acolo unde a bifat 14 apariții în Major League Soccer (MLS) pentru Minnesota United, dar și una de șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația engleză Burton Albion, noul echipier al „lupilor” a adunat trofee în zona natală, fiind cîștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o data a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026). Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay. Bun venit, Alejandro Bran!”, se arată în comunicatul emis de Petrol Ploiești pe

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