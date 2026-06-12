Sport

Transfer de senzație în SuperLiga! O echipă de tradiție și-a adus un mijlocaș de națională, implicat într-un incident cu focuri de armă

Un club de tradiție a adus un internațional care în luna mai a fost în centrul unei altercații în urma căreia putea să-și piardă viața. Află despre cine este vorba
Ovidiu Minea
12.06.2026 | 18:40
Transfer de senzatie in SuperLiga O echipa de traditie sia adus un mijlocas de nationala implicat intrun incident cu focuri de arma
EXCLUSIV FANATIK
Un international din Costa Rica, implicat într-un incident cu focuri de armă, va evolua la o echipă de tradiție din SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
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Petrolul Ploiești a dat o lovitură pe piața transferurilor. Gruparea prahoveană, care își remaniază serios lotul în această vară, după ce a evitat cu emoții retrogradarea din SuperLiga, a semnat un contract cu un mijlocaș central, cu apariții la echipa națională.

Petrolul transferă un internațional din Costa Rica. A fost implicat într-un incident cu focuri de armă

Jucătorul transferat de petroliști este Alejandro Jesus Bran Flores. Născut pe 5 martie 2001, Flores are 23 de selecții și patru goluri la naționala Costa Rica. Fotbalistul are și cetățenie panameză.

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La 25 de ani, Alejandro Bran, care are o cotă de 300.000 de euro pe Transfermarkt, are deja 179 meciuri oficiale jucate, în care a dat 13 goluri și 14 pase de gol. El a evoluat până acum în Costa Rica, la Herediano, Jicaral, Grecia, Guanacasteca, dar și în SUA, la Minnesota United, și în Anglia, la Burton Albion.

În ultimul sezon, noul jucător petrolist a fost legitimat la Alajuelense, în prima ligă din Costa Rica. Debutant în naționala costaricană în august 2021, Bran a devenit om de bază la reprezentativa amintită, la care a bifat zece prezențe în 2025, inclusiv în meciuri pentru calificarea la Mondiale.

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Mașina lui Bran a fost lovită de focuri de armă în luna mai!

În acest an, în luna mai, Alejandro Bran a fost însă exclus de la națională, ca urmare a unui conflict despre care a scris golazo. Bran, împreună cu doi coechipieri, Kenneth Vargas și Warren Madrigal, au fost implicați într-un altercație apărută în apropierea unui bar din San Jose, capitala Costa Rica.

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În urma incidentului, mașina fotbalistului care va juca în SuperLiga a fost lovită de mai multe focuri de armă. Federația din Costa Rica nu a dat detalii suplimentare, însă i-a exclus pe cei trei din echipa, care a disputat apoi două meciuri amicale, cu reprezentativele Columbiei și Angliei înaintea debutului CM 2026.

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Alejandro Bran a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești

La scurt timp după ce FANATIK a anunțat că Petrolul Ploiești s-a înțeles cu jucătorul costarican, clubul prahovean l-a prezentat oficial pe Alejandro Bran: „FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul costarican Alejandro Bran (25 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două stagiuni. Fotbalist cu 23 de selecții și 4 goluri marcate pentru naționala statului Costa Rica, Alejandro Jesús Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru echipa campioană a țării din America Centrală, LD Alajuelense.

Cu o experiență în Statele Unite, acolo unde a bifat 14 apariții în Major League Soccer (MLS) pentru Minnesota United, dar și una de șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația engleză Burton Albion, noul echipier al „lupilor” a adunat trofee în zona natală, fiind cîștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o data a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026). Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay. Bun venit, Alejandro Bran!”, se arată în comunicatul emis de Petrol Ploiești pe site-ul oficial.

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  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Alejandro Jesus Bran Flores pe site-ul Transfermarkt

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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