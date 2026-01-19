Transfer de titlu! Mitică Dragomir s-a convins după venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „A ales bine și el, și Șucu”

ADVERTISEMENT

Rapid a realizat, până acum, cel mai important transfer din perioada de mercato din România. Mitică Dragomir a lăudat mutarea lui Olimpiu Moruțan la echipa lui Dan Șucu.

Rapid nu se lasă mai prejos în această fereastră de transferuri. După ce l-au adus în atac pe Daniel Paraschiv, giuleștenii au adus o piesă importantă și la mijlocul terenului.

Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului, Dumitru Dragomir a avut doar cuvinte de laudă și despre fotbalist, dar și despre conducerea echipei bucureștene.

„E fotbalist de Rapid, rețineți ce vă spun. Are darul de a dribla, e pe gustul Giuleștiului. Aici au ales bine. Și el a ales Bine, și Șucu a ales bine.

Este exact ce îi place Giuleștiului. Să vezi acum, dacă vor conduce cu 2-0 și o ia ăsta la driblat, ăia stau numai în picioare să îl aplaude. E exact pe calapodul lor, mingicar”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir știe unde a suferit Rapid până la transferul lui Olimpiu Moruțan

Ulterior, fotul șef LPF a spus cât de important va fi Olimpiu Moruțan în echipa Rapidului și a subliniat că bucureștenii au dus lipsă înainte de un jucător capabil să țină mingea cât mai mult sub posesia sa.

„Categoric îi ajută. De multe ori suferă Giuleștiul că nu are un jucător care să țină de minge!”, a mai spus fostul șef LPF despre talentatul mijlocaș român.

Salariu uriaș pentru Olimpiu Moruțan la Rapid

Olimpiu Moruțan beneficiază încă de la început de un tratament deosebit, . Tot

„Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

26 de ani are Olimpiu Moruțan

2 milioane de euro este cota de piață din dreptul jucătorului