Sport

Transfer de titlu! Mitică Dragomir s-a convins după venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „A ales bine și el, și Șucu”

Dumitru Dragomir laudă transferul lui Olimpiu Moruțan făcut de Rapid. Fostul șef LPF este convins acum de șansele giuleștenilor la titlu.
Mihai Dragomir
19.01.2026 | 23:03
Transfer de titlu Mitica Dragomir sa convins dupa venirea lui Olimpiu Morutan la Rapid A ales bine si el si Sucu
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a lăudat în direct transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Rapid a realizat, până acum, cel mai important transfer din perioada de mercato din România. Mitică Dragomir a lăudat mutarea lui Olimpiu Moruțan la echipa lui Dan Șucu.

Dumitru Dragomir, dat pe spate de mutarea făcută de Rapid. De ce a lăudat, de fapt, transferul lui Olimpiu Moruțan

Rapid nu se lasă mai prejos în această fereastră de transferuri. După ce l-au adus în atac pe Daniel Paraschiv, giuleștenii au adus o piesă importantă și la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului, transfer anunțat de FANATIK în exclusivitate încă de pe 16 ianuarie. Dumitru Dragomir a avut doar cuvinte de laudă și despre fotbalist, dar și despre conducerea echipei bucureștene.

„E fotbalist de Rapid, rețineți ce vă spun. Are darul de a dribla, e pe gustul Giuleștiului. Aici au ales bine. Și el a ales Bine, și Șucu a ales bine.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de...
Digi24.ro
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Este exact ce îi place Giuleștiului. Să vezi acum, dacă vor conduce cu 2-0 și o ia ăsta la driblat, ăia stau numai în picioare să îl aplaude. E exact pe calapodul lor, mingicar”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează:...
Digisport.ro
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”

Dumitru Dragomir știe unde a suferit Rapid până la transferul lui Olimpiu Moruțan

Ulterior, fotul șef LPF a spus cât de important va fi Olimpiu Moruțan în echipa Rapidului și a subliniat că bucureștenii au dus lipsă înainte de un jucător capabil să țină mingea cât mai mult sub posesia sa.

„Categoric îi ajută. De multe ori suferă Giuleștiul că nu are un jucător care să țină de minge!”, a mai spus fostul șef LPF despre talentatul mijlocaș român.

ADVERTISEMENT

Salariu uriaș pentru Olimpiu Moruțan la Rapid

Olimpiu Moruțan beneficiază încă de la început de un tratament deosebit, FANATIK aflând că însuși Dan Șucu a trimis avionul privat după jucător în Grecia. Tot FANATIK a aflat și ce salariu va avea mijlocașul la formația din Giulești.

„Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

  • 26 de ani are Olimpiu Moruțan
  • 2 milioane de euro este cota de piață din dreptul jucătorului 

Transfer de titlu! Mitică Dragomir s-a convins după venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Surpriză la Petrolul – Universitatea Craiova: decizia luată de Steven Nsimba după ce...
Fanatik
Surpriză la Petrolul – Universitatea Craiova: decizia luată de Steven Nsimba după ce a refuzat să plece: „A fost dorința mea!”. Update
Ștefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu...
Fanatik
Ștefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu Petrolul: „I-am spus și lui Mario Felgueiras, asta îmi doresc”
SuperLiga, live blog etapa 22. Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Recital la Ploiești....
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 22. Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Recital la Ploiești. Oltenii încheie runda pe primul loc!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gică Hagi a dezvăluit numele idolului său din fotbal: ”Am rămas uimit când...
iamsport.ro
Gică Hagi a dezvăluit numele idolului său din fotbal: ”Am rămas uimit când am văzut golul”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!