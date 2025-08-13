Sport

Transfer de ultimă oră din România în La Liga! Fotbalistul crescut de Gică Hagi a făcut pasul la o echipă de cupe europene

Gică Hagi exportă din nou în străinătate! Transfer neașteptat din SuperLiga României direct în prima divizie sapniolă, la o echipă ce va juca în Europa League
FANATIK
13.08.2025 | 22:45
Transfer de ultima ora din Romania in La Liga Fotbalistul crescut de Gica Hagi a facut pasul la o echipa de cupe europene
ULTIMA ORĂ
Farul Constanța, mutare de ultimă oră! Unul dintre portarii crescuți 100% de Academia „Gheorghe Hagi” va fi împrumutat în La Liga. Foto: Sportpictures.eu

Aflat în Academia „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu încă de când avea 11 ani, în anul 2016, Vlad Răfăilă este noul produs de export al „Regelui”. Portarul în vârstă de 20 de ani a fost împrumutat în sezonul trecut la Lecce, iar acum va ajunge la o echipă din primele 6 în La Liga.

Vlad Răfăilă a primit o șansă uluitoare! Portarul crescut de Gică Hagi, împrumutat la Betis Sevilla

Vlad Răfăilă a evoluat la toate grupele de copii și juniori ale Farului Constanța, după care a fost trimis în Liga a 3-a, la Dunărea Călărași. În ultimul sezon, Răfăilă a fost împrumutat la Lecce, unde a apărat pentru italieni la echipa din Primavera în 38 de partide.

Impresariat de Cătălin Sărmășan, agent ce are sub contract jucători precum Cătălin Cîrjan, Dennis Politic sau David Miculescu, Vlad Răfăilă a primit șansa vieții lui. Tânărul goalkeeper va fi împrumutat în La Liga, la Betis Sevilla, echipă ce a terminat pe locul șase în sezonul precedent din campionatul spaniol și va evolua în Europa League.

Împrumutul lui Vlad Răfăilă este pe o durată de un an, iar spaniolii vor avea opțiunea de a activa transferul definitiv peste un an, în vara anului 2026, conform Digi Sport. Răfăilă a fost prezent în lotul României U21 la Campionatul European din Slovacia, alături de Răzvan Sava și Otto Hindrich.

Mesajul transmis de Farul Constanța după împrumutul lui Vlad Răfăilă în Spania

De nicăieri, Farul Constanța a oficializat împrumutul lui  Vlad Răfăilă la Real Betis, care va deveni al treilea portar român din La Liga, alături de Horațiu Moldovan (Real Ovideo) și Ionuț Radu (Celta Vigo).

„După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026 tot sub formă de împrumut, dar pentru Real Betis Sevilla, după ce Farul și formația spaniolă au ajuns la un acord.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă. Mult succes, Vlad!”, a fost mesajul transmis de clubul care l-a format pe Vlad Răfăilă, Farul Constanța, pe site-ul oficial.

