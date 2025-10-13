Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”

România a învins cu 1-0 Austria graţie golului marcat de „Tricolorii” au revenit în lupta pentru primele două locuri din grupă, cu două etape rămase de disputat.

Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Ce spune Gigi Becali

În timpul meciului, . Fundaşul central de la FCSB este suspect de ruptură a ligamentelor încrucişate şi sunt şanse minime ca el să mai poată juca în 2025.

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre pista Mario Tudose de la FC Argeş. Transferul a fost unul cu iz telenovelistic în vară, dar în cele din urmă nu s-a mai realizat:

„Pot să iau jucător liber, dar niciodată n-o să vezi la mine jucător rămas liber între perioade. Cum adică? A rămas liber că nu îl vrea nimeni, dar toţi sunt nişte proşti, dar sunt eu singurul deştept…

Adică îl aruncă toţi ca de gunoi şi îl iau eu de bun. Ce să facem cu Tudose? Voi mă cunoaşteţi pe mine. Nea Spiru a murit la 106 ani săracul şi el era interesat nu neapărat de oile frumoase, ci de alea care dau cel mai mult lapte.

A spus că dă 900 pe o oaie, dar tata i-a spus: „Ia-o azi pe 1000 că mâine o să îţi cer 1100”. El a plecat, a venit a doua zi cu 1000: „1100 am spus. Dă azi banii”. A plecat. A venit a doua zi cu 1100. Şi tata a spus: „Acum e 1200”.

Până la urmă a cumpărat-o cu 1300. Acum îţi spun eu un lucru. Tot ce am învăţat de la tatăl meu, că îl iubeam atât de tare ca pe ochii mei din cap. Am dat un milion acum. Nu aţi vrut.

Să fiţi sănătoşi! Hai, la revedere! Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Exact aşa este. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a picat transferul lui Tudose la FCSB

Gigi Becali a forţat transferul lui Mario Tudose în ultimele zile de mercato din vară, în condiţiile în care FCSB avea nevoie atât de un fundaş central, cât şi de un jucător „under”, unde au puţine soluţii.

În ciuda sumei importante pe care Gigi Becali a vrut să o plătească, mutarea de la FC Argeş nu s-a realizat. Între Gigi Becali şi cei de la FC Argeş a izbucnit şi un conflict, patronul FCSB acuzându-i că a fost minţit.

În cele din urmă, relaţiile s-au mai încălzit după un dialog dintre Gigi Becali şi primarul Piteştiului, Cristian Gentea, iar mutarea ar putea să se realizeze în perioada de mercato din iarnă.