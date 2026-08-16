Transfer de urgență la Rapid după eșecul cu Dinamo: „Suntem în discuții”

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Rapid nu și-a încheiat activitatea în mercato estival. La o zi după înfrângerea cu Dinamo, scor 0-1, Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre perioada de transferuri. După ce transferurile lui Chec Bebel Doumbia și Eric Ange Tape vor fi rezolvate, Rapid forțează aducerea unui portar.

Victor Angelescu, primele impresii după debutul lui Filip Stojilkovic pe Giulești

Filip Stojilkovic a fost integralist în Rapid – Dinamo (0-1), primul meci al atacantului elvețian în Giulești. Chiar dacă atacantul nu a reușit să marcheze, Victor Angelescu este ferm convins că Filip Stojilkovic îi va ajuta pe giuleșteni în viitorul apropiat. De asemenea, Angelescu a comentat și prestația încântătoare a lui Tobias Christensen, jucătorul vândut de Rapid în Polonia care

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„E clar că ne va ajuta Stojilkovic. Ne va ajuta sigur dacă va fi sănătos. E un atacant peste valoarea campionatului. Îmi pare rău că nu a marcat la debutul pe Giulești. A avut două ocazii foarte mari, cel puțin a doua chiar mare de tot. Putea să înscrie de acolo. Este un atacant care dovedește că poate să ne ajute în acest sezon. Cred că va marca destule goluri.

Mă bucur pentru Christensen că a marcat. Nu cred că, repet, mai puteam să continuăm, nu din cauza banilor pe care i-am primit (n.r. 700.000 de euro), ci și pentru că el își dorea să plece. Până la urmă nu e vorba că nu ne dorim ca jucătorii care pleacă de la noi să nu performeze. Mă bucur pentru el și, repet, a fost o decizie pe care am discutat-o cu el. Și-a dorit să plece în Polonia, nu cred că aveam de ce să ne opunem. Mă bucur că a reușit un meci bun acolo”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Transfer de urgență la Rapid, după 0-1 cu Dinamo

Rapid urmează să rezolve transferurile lui , însă chiar și așa campania spectaculoasă a alb-vișiniilor în mercato de vară va continua. Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid se află în negocieri avansate cu un portar, care să completeze lotul. De altfel, șeful de la Rapid nu exclude ca pe finalul perioadei de transferuri giuleștenii să mai facă aducă un alt jucător.

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„Noi, față de sezoanele trecute, cred că arătăm mai bine ca joc. Avem jucători la mijloc, vom mai aduce săptămâna viitoare, mijlocașul central, pe Doumbia. Așteptăm să iasă actele pentru Tape, cred că o să fim bine în câteva săptămâni, vom avea toți jucătorii pe care i-am transferat apți să intre pe teren.

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Mai am nevoie de un portar, suntem în negocieri să aducem un al treilea portar, nu avem decât doi portari. Există posibilitatea să mai facem un transfer pe final de mercato. Probabil, în funcție și de unde ne dăm seama că va fi nevoie sau dacă se accidentează vreun jucător. Există posibilitatea asta. Din ce înțeleg eu, nu mai suntem în discuții cu Gavrilaș”, a mai spus Victor Angelescu.

Rapid, litigiu cu Dejan Iliev

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Portarul nord-macedonean a denunțat contractul unilateral și a plecat deja de la echipă. Victor Angelescu a lăsat de înțeles că lucrurile nu vor rămâne așa, iar jucătorul va fi tras la răspundere.

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„(n.r. Dejan Iliev) A plecat de capul lui, noi îi transmisesem că nu ne mai bazăm pe el în acest sezon și să își caute echipă. El este accidentat, era și este în continuare, nu a mai venit la recuperare. Suntem în litigiu cu el, vom vedea ce se va întâmpla, va urma un proces. Mai avea contract doar acest an cu noi”, au fost cuvintele președintelui și acționarului minoritar de la Rapid.