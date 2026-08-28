Sport

Transfer de urgență la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit planul giuleștenilor

Transfer de ultimă oră la Rapid! Lovitura primită de Daniel Pancu i-a obligat pe giuleșteni să intre din nou pe piață. Victor Angelescu a făcut anunțul.
Alex Bodnariu
28.08.2026 | 20:59
Transfer de urgenta la Rapid Victor Angelescu a dezvaluit planul giulestenilor
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Planul conducerii Rapidului după accidentarea lui Daniel Graovac. Un nou transfer în Giulești!?
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Daniel Pancu a primit o adevărată lovitură după ultimul meci jucat de Rapid. Daniel Graovac, stoperul echipei din Giulești, a suferit o accidentare gravă în partida cu Petrolul, din deplasare, și va rata restul sezonului. Victor Angelescu a declarat că se caută deja întăriri pentru linia defensivă.

Probleme mari pentru Daniel Pancu! Daniel Graovac a suferit o accidentare gravă

Daniel Graovac a rezistat doar 23 de minute în meciul jucat de Rapid la Ploiești. Fundașul central din Bosnia a călcat greșit și s-a prăbușit pe gazon. Cel mai pesimist diagnostic a fost confirmat. Stoperul și-a rupt ligamentele încrucișate și va sta luni bune departe de teren.

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Vestea a fost una extrem de proastă pentru Daniel Pancu. Antrenorul celor de la Rapid a mizat în acest sezon pe Daniel Graovac în centrul defensivei. Tehnicianul este nevoit acum să caute soluții pentru a-l înlocui. Se pare însă că oficialii clubului încearcă deja să aducă întăriri.

Planul conducerii Rapidului după accidentarea lui Daniel Graovac. Un nou transfer în Giulești!?

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca în perioada imediat următoare la echipă să ajungă un nou fundaș central. Oficialul formației din Giulești a precizat că încearcă să găsească un stoper până la finalul perioadei de transferuri.

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„Ne gândim să aducem un fundaș. Vom vedea ce vom găsi. Îmi pare foarte rău, pentru că începuse foarte bine sezonul. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun fundaș central al nostru. Terenul de la Ploiești este ceva incredibil, gazonul este groaznic! Noi avem 5 fundași, dar probabil Ignat va pleca. Are o vârstă la care vrea să joace. La noi deocamdată nu are șanse să joace. Ori îl vom da împrumut, ori definitiv. Există posibilitatea să aducem un fundaș central”, a declarat Victor Angelescu, în direct la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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