Transfer de urgență la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit planul giuleștenilor

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Daniel Pancu a primit o adevărată lovitură după ultimul meci jucat de Rapid. Daniel Graovac, stoperul echipei din Giulești, a suferit o accidentare gravă în partida cu Petrolul, din deplasare, și va rata restul sezonului. Victor Angelescu a declarat că se caută deja întăriri pentru linia defensivă.

Probleme mari pentru Daniel Pancu! Daniel Graovac a suferit o accidentare gravă

Daniel Graovac a rezistat doar 23 de minute în meciul jucat de Rapid la Ploiești. Cel mai pesimist diagnostic a fost confirmat. Stoperul și-a rupt ligamentele încrucișate și va sta luni bune departe de teren.

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Vestea a fost una extrem de proastă pentru Daniel Pancu. Antrenorul celor de la Rapid a mizat în acest sezon pe Daniel Graovac în centrul defensivei. Tehnicianul este nevoit acum să caute soluții pentru a-l înlocui. Se pare însă că oficialii clubului încearcă deja să aducă întăriri.

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, a vorbit despre posibilitatea ca în perioada imediat următoare la echipă să ajungă un nou fundaș central. Oficialul formației din Giulești a precizat că încearcă să găsească un stoper până la finalul perioadei de transferuri.

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„Ne gândim să aducem un fundaș. Vom vedea ce vom găsi. Îmi pare foarte rău, pentru că începuse foarte bine sezonul. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun fundaș central al nostru. Terenul de la Ploiești este ceva incredibil, gazonul este groaznic! Noi avem 5 fundași, dar probabil Ignat va pleca. Are o vârstă la care vrea să joace. La noi deocamdată nu are șanse să joace. Ori îl vom da împrumut, ori definitiv. Există posibilitatea să aducem un fundaș central”, a declarat Victor Angelescu, în direct la