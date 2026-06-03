Transfer din SuperLiga în Liga Campionilor! A lăsat și banii doar pentru a pleca

ADVERTISEMENT

Finlandezul Tommi Jyry (26 ani) a trecut de la Petrolul Ploiești la Kuopion Palloseura, echipă calificată în preliminariile Champions League

Tommi Jyry, transfer spectaculos de la Petrolul

Petrolul Ploiești a început să-și remanieze lotul după ce s-a salvat direct, dar cu emoții, de la retrogradarea din Superliga. Confruntați și cu probleme financiare serioase, gruparea care se află în insolvență

Primul fotbalist pe care prahovenii au reușit să-l vândă este finlandezul Tommi Jyry, care mai avea un an de contract cu Petrolul. Jucătorul va reveni în țara natală, urmând a evolua la echipa campioană, Kuopion Palloseura (Ku PS). Cu tot cu suma la care fotbalistul a renunțat și cu banii pe care KuPS îi va plăti pentru Jyry, direct sau ca urmare a unor bonusuri, Petrolul va obține circa 100.000 de euro, potrivit informațiile obținute de FANATIK.

ADVERTISEMENT

CV bun pentru Jyry

Jyry ajunsese la Petrolul în februarie 2024, după ce mai jucase numai în Finlanda, la Helsinki IFK, Kuopion Palloseura și FC Inter Turku. Mijlocașul care în august împlinește 27 de ani a devenit rapid , unde a jucat 86 de meciuri de campionat, în care a dat trei goluri și șase pase decisive.

Fotbalistul avusese cifre bune și în Finlanda: 86 de partide, 10 goluri și 10 pase decisive în prima ligă, 24 de meciuri, un gol și cinci pase decisive în liga secundă. Totodată, el avusese trei prezențe în Champions League și două în Europa League.

ADVERTISEMENT

Jyry a vrut să plece și ca urmare a cererii familiei

Tommi Jyry are în CV și un titlu de campion al Finlandei și o Cupă a Finlandei, ambele cucerite cu noua sa echipă, Ku PS. El și-a dorit să plece din România și ca urmare a solicitării familiei, soția și părinții dorindu-și ca jucătorul să revină acasă, potrivit .

ADVERTISEMENT

Un alt motiv care l-a atras pe jucător spre casă este și provocarea de a juca în Champions League, competiție în care Kuopion Palloseura va juca în această vară. În acest moment, noua echipă a lui Jyry se află pe locul 3 în campionatul Finlandei, care e în plină desfășurare, la patru puncte de Inter Turku.