Transfer important pentru Marius Șumudică! Cine este noul jucător al lui Al Okhdood

Al Okhdood a oficializat primul transfer de la numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică. Tokmac Nguen, atacant de 32 de ani cu o selecție în naționala Norvegiei, va evolua sub comanda tehnicianului român. Acesta ar putea să debuteze marți, în partida cu Al Riyadh.
În momentul în care a sosit la Al Okhdood, Marius Șumudică a afirmat că echipa are nevoie de mai mulți jucători, pentru a întări lotul în vederea luptei pentru evitarea retrogradării. Cei din conducerea clubului au respectat cerința tehnicianului român, iar un prim fotbalist a sosit sub comanda acestuia.
Este vorba despre Tokmac Nguen, un „vârf” norvegian de 32 de ani, care poate evolua și în banda stângă a atacului. Acesta ar putea să debuteze în următorul meci al echipei lui Marius Șumudică, împotriva lui Al Riyadh, o rivală din lupta pentru evitarea retrogradării. Partida va avea loc marți, 21 ianuarie, de la ora 17:30.
Antrenorul român a debutat pe banca lui Al Okhdood cu un eșec, 0-1 contra lui Al Ahli, una dintre forțele campionatului saudit, dar mai apoi a obținut o primă victorie, 1-0 cu Al Kholood. După înfrângerea suferită vineri, 1-4 cu Al Khaleej, echipa pregătită de Marius Șumudică ocupă locul 15, penultimul, cu 8 puncte.
Născut în Kenya, Tokmac Nguen s-a mutat în Norvegia alături de familie la vârsta de 5 ani. În această țară a început și fotbalul, în academia celor de la Stromsgodset, club pe care avea să îl reprezinte timp de opt ani (2011-2019) la nivel de seniori, cu excepția unor perioade petrecute sub formă de împrumut la Baerum și Mjondalen. În 2013, fotbalistul devenea campion al Norvegiei alături de echipa sa.
În 2019, Nguen a semnat cu Ferencvaros, club alături de care avea să câștige nu mai puțin de 6 titluri în Ungaria, dar și o Cupă. În timp ce evolua pentru gruparea maghiară, și-a făcut debutul pentru echipa națională a Norvegiei, evoluând într-un meci cu Gibraltar din 2021. Din nefericire pentru fotbalist, aceea avea să rămână singura sa selecție.
În 2024, acesta a semnat cu gruparea suedeză Djurgardens, unde a rămas până la finalul anului trecut. Alături de suedezi, a avut un parcurs impresionant în sezonul precedent de UEFA Conference League, echipa fiind eliminată în semifinale de către Chelsea. Pentru prestațiile sale din a treia competiție continentală, Nguen a fost inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League, alături de jucători precum Cole Palmer, Enzo Fernandez sau Isco.