Transfer important pentru Marius Șumudică! Cine este noul jucător al lui Al Okhdood

Al Okhdood a oficializat primul transfer de la numirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică. Tokmac Nguen, atacant de 32 de ani cu o selecție în naționala Norvegiei, va evolua sub comanda tehnicianului român. Acesta ar putea să debuteze marți, în partida cu Al Riyadh.

Primul transfer pentru Marius Șumudică la Al Okhdood

În momentul în care a sosit la Al Okhdood, Marius Șumudică a afirmat că echipa are nevoie de mai mulți jucători, pentru a întări lotul în vederea luptei pentru evitarea retrogradării. Cei din conducerea clubului au respectat cerința tehnicianului român, iar un prim fotbalist a sosit sub comanda acestuia.

Este vorba despre Tokmac Nguen, un „vârf” norvegian de 32 de ani, care poate evolua și în banda stângă a atacului. Acesta ar putea să debuteze în următorul meci al echipei lui Marius Șumudică, împotriva lui Al Riyadh, o rivală din lupta pentru evitarea retrogradării. Partida va avea loc marți, 21 ianuarie, de la ora 17:30.

النرويجي "توكماك نغوين" ينضم إلى صفوف 🩵🤩 — نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD)

, dar mai apoi . După înfrângerea suferită vineri, 1-4 cu Al Khaleej, echipa pregătită de Marius Șumudică ocupă locul 15, penultimul, cu 8 puncte.

Cine este Tokmac Nguen

Născut în Kenya, Tokmac Nguen s-a mutat în Norvegia alături de familie la vârsta de 5 ani. În această țară a început și fotbalul, în academia celor de la Stromsgodset, club pe care avea să îl reprezinte timp de opt ani (2011-2019) la nivel de seniori, cu excepția unor perioade petrecute sub formă de împrumut la Baerum și Mjondalen. În 2013, fotbalistul devenea campion al Norvegiei alături de echipa sa.

În 2019, Nguen a semnat cu Ferencvaros, club alături de care avea să câștige nu mai puțin de 6 titluri în Ungaria, dar și o Cupă. În timp ce evolua pentru gruparea maghiară, și-a făcut debutul pentru echipa națională a Norvegiei, evoluând într-un meci cu Gibraltar din 2021. Din nefericire pentru fotbalist, aceea avea să rămână singura sa selecție.

În 2024, acesta a semnat cu gruparea suedeză Djurgardens, unde a rămas până la finalul anului trecut. Alături de suedezi, a avut un parcurs impresionant în sezonul precedent de UEFA Conference League, echipa fiind eliminată în semifinale de către Chelsea. Pentru prestațiile sale din a treia competiție continentală, Nguen a fost inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League, alături de jucători precum Cole Palmer, Enzo Fernandez sau Isco.

