Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv

CFR Cluj a ratat participarea în cupele europene pentru încă un sezon, iar conducerea „feroviarilor” își dorește să facă o „curățenie” totală la echipă. , iar ”U” Cluj, rivala din oraș, este gata să profite de acest lucru.

Ioan Ovidiu Sabău i-a găsit înlocuitorul lui Thiam, iar acesta vine chiar de la rivala CFR Cluj. Cine este atacantul dorit de ”U”

și și-a pierdut, astfel, unul dintre fotbaliștii importanți ai echipei din ultima vreme. Senegalezul a evoluat pentru „studenți” în sezonul 22/23, dar și 24/25, și s-a descurcat de minune.

Atacantul african a pus presiuni pentru a părăsi echipa din Cluj și a ajuns la campioana României în schimbul lui Andrei Gheorghiță și unei sume de 50.000 de euro.

Ioan Ovidiu Sabău se află într-un proces de căutare a înlocuitorului lui Thiam, iar, din informațiile obținute de FANATIK, antrenorul lui ”U” Cluj s-a oprit chiar la un jucător de la marea rivală din oraș.

Virgiliu Postolachi, internaționalul moldovean care a mai trecut și pe la UTA, este dorit la Universitatea Cluj. Atacantul de 25 de ani a făcut o figură frumoasă la Arad. Ulterior, s-a transferat în liga secundă din Franța, la Grenoble, de unde a revenit la CFR Cluj în sezonul precedent.

Cum s-a descurcat Virgiliu Postolachi la CFR Cluj

Virgiliu Postolachi nu a rupt gura târgului sub comanda lui Dan Petrescu, reușind să înscrie de doar 5 ori în 31 de partide, ceea ce în comparație cu performanța colegului său, Louis Munteanu, este o cifră modestă.

Deși a început acest sezon foarte bine, cu două goluri în primele două etape, Postolachi nu a mai înscris în ultimele 8 meciuri în care a jucat, iar conducerea „feroviarilor” este gata să-i spună „adio”.

”U” Cluj, transferuri tari în această vară

După sezonul în care a fost una dintre revelații, ”U” Cluj își dorește să-și facă o obișnuință din participarea în play-off. Pentru noua stagiune, ardelenii și-au dorit să aducă fotbaliști valoroși la Cluj, iar

Până în acest moment, „șepcile roșii” au adus fotbaliști precum Alin Toșca, Jovo Lukic, Jonathan Cisse, Alessandro Murgia, Andrei Gheorghiță și Atanas Trică.