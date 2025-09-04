Sport

Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv

Ioan Ovidiu Sabău îi caută înlocuitor lui Thiam și a pus ochii pe un fotbalist de la rivala din oraș. Cine este atacantul pe care „șepcile roșii” sunt gata să-l transfere
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
04.09.2025 | 12:40
Transfer in Cluj intre CFR si U pe final de mercato Pe cine vrea sa aduca Ioan Ovidiu Sabau in locul lui Thiam Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Cluj pregătește un transfer chiar de la rivala din oraș. Foto: sportpictures.eu

CFR Cluj a ratat participarea în cupele europene pentru încă un sezon, iar conducerea „feroviarilor” își dorește să facă o „curățenie” totală la echipă. Mai mulți jucători au intrat pe lista neagră a formației patronate de Neluțu Varga, iar ”U” Cluj, rivala din oraș, este gata să profite de acest lucru.

Ioan Ovidiu Sabău i-a găsit înlocuitorul lui Thiam, iar acesta vine chiar de la rivala CFR Cluj. Cine este atacantul dorit de ”U”

Universitatea Cluj l-a cedat pe Mamadou Thiam la FCSB și și-a pierdut, astfel, unul dintre fotbaliștii importanți ai echipei din ultima vreme. Senegalezul a evoluat pentru „studenți” în sezonul 22/23, dar și 24/25, și s-a descurcat de minune.

Atacantul african a pus presiuni pentru a părăsi echipa din Cluj și a ajuns la campioana României în schimbul lui Andrei Gheorghiță și unei sume de 50.000 de euro.

Ioan Ovidiu Sabău se află într-un proces de căutare a înlocuitorului lui Thiam, iar, din informațiile obținute de FANATIK, antrenorul lui ”U” Cluj s-a oprit chiar la un jucător de la marea rivală din oraș.

Virgiliu Postolachi, internaționalul moldovean care a mai trecut și pe la UTA, este dorit la Universitatea Cluj. Atacantul de 25 de ani a făcut o figură frumoasă la Arad. Ulterior, s-a transferat în liga secundă din Franța, la Grenoble, de unde a revenit la CFR Cluj în sezonul precedent.

Cum s-a descurcat Virgiliu Postolachi la CFR Cluj

Virgiliu Postolachi nu a rupt gura târgului sub comanda lui Dan Petrescu, reușind să înscrie de doar 5 ori în 31 de partide, ceea ce în comparație cu performanța colegului său, Louis Munteanu, este o cifră modestă.

Deși a început acest sezon foarte bine, cu două goluri în primele două etape, Postolachi nu a mai înscris în ultimele 8 meciuri în care a jucat, iar conducerea „feroviarilor” este gata să-i spună „adio”.

”U” Cluj, transferuri tari în această vară

După sezonul în care a fost una dintre revelații, ”U” Cluj își dorește să-și facă o obișnuință din participarea în play-off. Pentru noua stagiune, ardelenii și-au dorit să aducă fotbaliști valoroși la Cluj, iar Postolachi este unul dintre jucătorii de pe lista lor încă în luna iunie.

Până în acest moment, „șepcile roșii” au adus fotbaliști precum Alin Toșca, Jovo Lukic, Jonathan Cisse, Alessandro Murgia, Andrei Gheorghiță și Atanas Trică.

  • 14,93 milioane de euro este cota lui ”U” Cluj de pe site-ul Transfermarkt.
  • Valoarea lui Virgiliu Postolachi se ridică la 750.000 de euro, conform aceleiași platforme de specialitate.
