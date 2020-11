Transfer înainte de Chindia – FCSB: “O să semnez!” Exclusiv

FANATIK a vorbit în exclusivitate cu cel mai nou transfer al Chindiei Târgoviște, chiar fostul atacant al FCSB-ului în perioada 2011-2015 și anume Mihai Costea, care s-a antrenat cu echipa lui Emil Săndoi în ultimele săptămâni.

După ce a jucat mai mulți ani în Emiratele Arabe Unite, unde a evoluat la Al-Ittihad Kalba, Al-Arabi și la Al-Fujairah, unde l-a avut pentru scurt timp antrenor pe Diego Maradona, Mihai Costea va semna în zilele următoare cu Chindia Târgoviște, un contract valabil până la finalul sezonului și cu opțiune de prelungire.

Deși nu va fi pe teren la meciul Chindiei cu FCSB, fiind în urmă cu pregătirea fizică, fostul atacant al Universității Craiova ar putea reveni într-un meci din Liga 1 după mai bine de patru ani de zile.

Mihai Costea, interviu în exclusivitate pentru FANATIK

Mihai, cum a fost experiența în țările arabe?

-Sincer? Extraordinară! Am marcat multe goluri, chiar dacă nu a stat nicăieri mai mult de un an, pentru că așa e acolo și am avut șansa să joc unde alții plătesc bani grei să vină în vacanță! Chiar am avut noroc și mă știe toată lumea în Golf și mă gândesc să mă mai întorc acolo pe final de carieră.

Cum te simți că n-ai mai jucat mai bine de un an. Te antrenezi cu Chindia Târgoviște?

-Da, o să semnez cât de curând. Sunt bine, eu am norocul că așa am fost mereu, nu prea mă îngraș, că am fost nativ așa, nu prea m-am accidentat. Cu pregătirea sunt puțin în urmă, dar ușor-ușor…

Când ai jucat ultimul meci?

-Păi am terminat în Dubai spre finalul anului trecut, am mai avut niște oferte de acolo, am așteptat, am pierdut anul și acum mi-e dor de fotbal și vreau să revin pe teren, să intru iar în circuit.

Când te vedem pe teren?

-Nu știu să îți răspund la întrebarea asta… Mai sunt doar două meciuri până la pauza competițională și nu știu… o să vedem. Eu nici nu mă gândeam că o să mă mai întorc în Liga 1, pentru că voiam să continui în zona aia, dar m-a prins pandemia și stând un an… Poate o să mă mai întorc acolo, nu se știe în viață.

Deci vrei să revii pe teren ca să prinzi un contract în Golf?

-Da, tot acolo vreau să mă întorc pentru că mi-am făcut acolo un nume, mă știe toată lumea, dar n-am jucat de un an… ce pot să fac cu pandemia asta…

Sunt fotbaliști de renume, cu CV, în zona Golfului?

-Sunt mulți! Brazilieni… Alvaro Negredo, spaniolul de la City, care a jucat la Al-Nasr și mai sunt mulți dar nu-mi vine niciunul acum în minte. Sunt mulți. Sudamericani, argentinieni… Le place spectacolul arabilor și ei sunt mai tehnici.

Emil Săndoi, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit și el despre Mihai Costea, pe care l-a mai antrenat la echipa națională de tineret:

,,N-am mai lucrat de mult timp cu Mihai, de la naționala de tineret, însă l-am mai urmărit la Craiova. El mi-a spus că are unele discuții cu formații din Golf, e adevărat că este în urmă cu pregătirea, o să vedem ce se întâmplă în perioada viitoare, ce vrea și el și o să luăm o decizie.

Îmi aduc aminte că Mihai avea calități deosebite și poate fi un câștig, meciul cu cei de la Clinceni nu poate fi edificator, chiar mi-a zis că nu este pus la punct din punct de vedere fizic”, declara în urmă cu ceva timp antrenorul Chindiei Târgoviște, Emil Săndoi.

