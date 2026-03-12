Transfer spectaculos la FCSB! Mihai Stoica: „E foarte, foarte bun!”

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat calificarea în play-off și va juca pentru prima dată în play-out-ul Superligii, unde se va lupta pentru un loc de cupă europeană. Formația „roș-albastră” se gândește deja și la următoarea stagiune, iar Mihai Stoica a dezvăluit care va fi prima țintă a echipei în perioada de transferuri din vară.

Care va fi primul transfer al FCSB-ului pentru următorul sezon. Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB a dorit să îl transfere în această iarnă pe Lindon Emerllahu, însă mijlocașul din Kosovo a fost vândut de CFR Cluj la gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr. Apoi, gruparea „roș-albastră” s-a reorientat către un alt mijlocaș defensiv, însă nici această mutare nu s-a realizat. Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul respectiv, căruia nu i-a pronunțat numele, va deveni liber de contract în vară, iar conducerea celor de la FCSB va încerca să îl aducă la echipă.

„Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina. Doar că am pierdut timp, foarte mult timp.

Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a declarat Mihai Stoica la . .

Ce sumă a încasat CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu

. „Feroviarii” au încasat o sumă importantă, 1.5 milioane de euro, în schimbul fotbalistului din Kosovo, care fusese achiziționat cu 700.000 de euro în februarie 2025.

Emerllahu a evoluat ca titular în toate cele trei partide disputate de Polissya după reluarea campionatului din Ucraina, iar acesta a reușit să și marcheze un gol, în victoria cu 3-1 obținută pe terenul fostului lider, LNZ Cherkasy. În perioada petrecută la CFR Cluj, internaționalul kosovar reușea să înscrie 6 goluri și să ofere 3 pase decisive în 41 de meciuri.