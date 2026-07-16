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Transfer la Rapid! Dan Șucu îi aduce lui Daniel Pancu un jucător de la Genoa

Un nou transfer de la Genoa la Rapid! Dan Șucu i-a găsit lui Daniel Pancu fundașul central perfect! Despre cine este vorba și toate detaliile acestei mutări
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.07.2026 | 17:52
Transfer la Rapid Dan Sucu ii aduce lui Daniel Pancu un jucator de la Genoa
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Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. Foto: Sport Pictures
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Rapid se pregătește să facă un nou transfer de la Genoa, clubul din Serie A la care acționar majoritar este tot Dan Șucu (63 de ani). Miercuri seară, Victor Angelescu (41 de ani) a anunțat că în prezent giuleștenii se află în discuții destul de avansate cu mai mulți jucători, iar posturile vizate în mod special sunt cele de fundaș central, mijlocaș și atacant.

Dan Șucu aduce la Rapid încă un jucător de la Genoa

Iar acum în spațiul public au apărut informații referitoare la fundașul central așteptat în Giulești. Potrivit digisport.ro, este vorba despre Alin Kumer Celik (19 ani), un sloven de picior stâng cu o talie impresionantă, de 1.94 m. El este internațional U19 al țării sale și evoluează din vara anului trecut la echipa U20 a celor de la Genoa.

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Se pare că fotbalistul a fost urmărit atent în ultimele săptămâni de către Dan Șucu, în colaborare cu directorul sportiv Marius Bilașco, inclusiv la antrenamente în ultimele zile, iar în cele din urmă s-a luat decizia ca el să fie adus la Rapid. Așadar, conform sursei citate anterior, Kumer Celik a ajuns deja la București, în noaptea de miercuri spre joi el fiind surprins alături de Șucu în aeroport. Cei doi au venit din Italia în România cu avionul privat al omului de afaceri.

Dan Șucu Alin Kumer transfer Rapid
Dan Șucu și Alin Kumer în aeroport. Sursă foto: Digi Sport

 

Cine este Alin Kumer Celik

Așadar, este de așteptat ca acest nou transfer făcut de Rapid să fie anunțat oficial în scurt timp. Alin Kumer Celik a fost crescut în țara natală, Slovenia, de Maribor, iar ulterior s-a transferat la NS Mura, acolo unde a jucat tot doar la nivel de juniori, înainte de a face pasul spre sectorul juvenil al celor de la Genoa. În prezent, cota sa de piață pe Transfermarkt este de 200.000 de euro.

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„Da, suntem în negocieri cu mai mulți jucători, cu doi suntem aproape, suntem în negocieri și cu un atacant. Deocamdată un mijlocaș central, un atacant și un fundaș central”, a spus Victor Angelescu miercuri seară în direct la Digi Sport despre subiectul reprezentat de transferurile așteptate la Rapid în această perioadă. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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