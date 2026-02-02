Transfer la Universitatea Craiova după umilința cu Farul! Un fundaș din Italia a ajuns în Bănie

CE TREBUIE SĂ ȘTII Luca Popa, noul fundaș al Universității Craiova II

După ce Universitatea Craiova a fost umilită de Farul, scor 4-1, gruparea din Bănie nu stă pe loc și face mutări… însă nu pentru prima echipă! Echipa secundă a Științei și-a întărit defensiva cu un tânăr fundaș trecut pe la Venezia.

Luca Popa, noul fundaș al Universității Craiova II

Universitatea Craiova II a realizat, oficial, transferul lui Luca Mario Popa, fundașul de 20 de ani originar din Oradea. Jucătorul înalt de 1,90 metri a semnat un contract valabil un an și jumătate și va evolua pentru echipa secundă a Științei, notează .

Popa a fost format la CA Oradea, iar în 2022 a ajuns la academia italiană Venezia, unde a rămas până în martie 2024. Nu a reușit să prindă minute în echipa mare a clubului italian, dar s-a impus în cele de juniori (U17, U18). În urmă cu câteva luni a evoluat la Gloria Bistrița (Liga 3), apoi a făcut pasul în Liga 2, la CSC Șelimbăr, iar ultima echipă pentru care a fost legitimat a fost FC Botoșani.

Fundașul a cochetat și cu echipele naționale de juniori ale României, bifând prezențe la U15, U16, U17 și U18.

Alexandru Iamandache, primul transfer al iernii pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova l-a semnat pe Alexandru Iamandache, jucător aflat în ultimele şase luni de contract cu CS Afumaţi. Totuși, lucrurile nu sunt chiar certe în ceea ce priveşte mutarea.

Oltenii ar vrea să îl ia pe Iamandache încă din această iarnă, iar FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a făcut o ofertă de 20.000 de euro ca jucătorul să vină încă de acum la Universitatea Craiova.

Într-un interviu acordat pentru publicaţia noastră, este un jucător pe care oltenii l-ar dori încă din această iarnă:

„Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026, aşa cum am anunţat oficial. Dar vrem să îl transferăm încă de acum. Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță”, a spus nu demult Felgueiras, pentru publicaţia noastră.

Din informaţiile noastre, jucătorul vrea să ajungă la Universitatea Craiova, doar că CS Afumaţi consideră că oferta de 20.000 de euro este insuficientă, chiar şi pentru un jucător care peste şase luni pleacă liber de contract.

Marian Danciu s-a alăturat proiectului de la Universitatea Craiova

După una dintre cele mai complicate perioade din cariera sa, tânărul Marian Danciu a ales să revină acolo unde spune că s-a simțit mereu „acasă”. Revenirea lui Danciu la Craiova nu este doar un nou capitol din cariera sa, ci și o încercare de a lăsa definitiv în urmă una dintre cele mai dificile perioade trăite ca fotbalist. După luni complicate, marcate de accidentări și lipsa continuității, mijlocașul speră să-și regăsească forma și plăcerea de a juca fotbal în Bănie.

crede că Universitatea Craiova poate da lovitura în acest sezon, atât la nivelul primei echipe, cât și prin promovarea în Liga 2 cu formația secundă, unde va încerca să contrinuie din plin.

„Am revenit cu drag la Craiova, pentru că m-am simţit tot timpul bine aici. În primul rând a contat grupul. Vin de plăcere la antrenamente, de abia le aştept. Cu mulţi băieţi mă cunoşteam deja, cum ar fi Sala sau Vali Constantin. Avem o relaţie bună şi în teren, dar şi în afara lui. Dacă priveşti lucrurile din exterior, pare că am făcut un pas înapoi. Eu spun însă că e un pas bun pentru mine, pentru a-mi relansa cariera.

Nu mai jucasem din aprilie-mai. Am avut o perioadă mai dificilă, cu o accidentare la spate, eram foarte demoralizat. Principalul lucru pe care mi-l doresc acum este să joc, să mă bucur de fotbal. Nu este nicio echipă mai bună decât a noastră! Avem un lot foarte bun şi avem parte şi de o pregătire excelentă. Cred foarte mult în acest grup. Ar fi un pas foarte bun pentru noi să promovăm, mai ales că sunt mulţi jucători tineri care pot progresa şi pot fi văzuţi mai uşor”, a declarat Marian Danciu, pentru Academia Universitatea Craiova.