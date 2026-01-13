Transfer pe axa Rapid – Petrolul! Victor Angelescu a confirmat mutarea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid este pe cale să se despartă de un jucător important din lot. FANATIK a aflat că Cristian Ignat, stoperul giuleștenilor, va fi împrumutat până în vară la Petrolul Ploiești. Victor Angelescu, oficialul clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a confirmat mutarea. În plus, acesta a oferit și câteva detalii interesante.

Rapid îl împrumută pe Cristi Ignat la Petrolul!

Cristian Ignat este unul dintre fundașii de perspectivă din campionatul României. Totuși, apărătorul a prins puține meciuri în acest sezon la Rapid din cauza unei accidentări. au decis că este mai bine pentru fotbalist să fie împrumutat la o echipă unde poate aduna minute pentru a reveni în formă maximă.

Din acest motiv, Cristian Ignat va fi trimis până în vară sub formă de împrumut la o altă echipă din Superliga României, Petrolul Ploiești. Cluburile au ajuns deja la o înțelegere, jucătorul și-a dat acordul, iar în cel mai scurt timp vor fi semnate actele, urmând ca transferul să fie anunțat oficial.

Victor Angelescu a făcut anunțul! Transferul lui Ignat la Petrolul e ca și rezolvat!

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a confirmat informația aflată de FANATIK. O a intrat în direct și a vorbit despre împrumutul lui Cristian Ignat la Petrolul. Acesta a precizat că fundașul central va fi împrumutat la gruparea prahoveană până în vară și va trebui să bifeze un număr minim de apariții pe teren.

„Da, probabil că astăzi va pleca. Va pleca în curând. La Petrolul, da. Va fi împrumutat până în vară la Petrolul. Va avea un număr de meciuri pe care trebuie să le joace acolo, un număr minim. Altfel, l-am fi ținut și noi. El are nevoie să joace meciuri. Este un fundaș important. Mai sunt 18 meciuri de jucat.

Trebuie să joace un anumit număr de partide. Nu pot să vă spun exact. Nu sunt foarte multe. Eu, repet, cred că este unul dintre cei mai importanți fundași din Superliga. Am încredere în cei de la Petrolul. Nu am semnat încă actele, dar cred că astăzi rezolvăm”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.