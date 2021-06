„Transfer” pentru fiica lui Anghel Iordănescu. La ce post de televiziune va prezenta știrile sportive

După ce a prezentat o emisiune la Telekom Sport și știrile sportive la Look Sport, frumoasa tânără de 25 de ani a semnat un contract cu postul generalist Prima TV.

Astfel, fiica lui Tata Puiu și sora lui Edi, Alexandru și va face parte din echipa matinalului „Focus la Prima Oră”, unde va debuta pe data de 22 iunie.

Maria Iordănescu, noua prezentatoare a știrilor sportive de la Prima TV

Maria Iordănescu este pasionată de fotbal, la fel ca toți cei din familia sa, pe principiul așchia nu sare departe de trunchi. Astfel, fiica fostului mare antrenor va putea fi urmărită la postul Prima TV de luni până vineri, între 07 și 10 dimineața, inclusiv în ziua de duminică, alături de Irina Gologan şi Daniel Osmanovici.

Fiica fostului selecționer al României a apărut în prim plan după ce a realizat un reportaj cu Gigi Becali, de palatul din Aleea Alexandru. Tânara a discutat cu patronul FCSB despre teme religioase și s-a emoționat până la lacrimi din cauza subiectelor abordate.

Gigi Becali o apreciază foarte mult și i-a spus la acel moment că dacă ar fi avut un băiat, i-ar fi plăcut să o ia pe ea de nevastă, în ciuda cu Anghel Iordănescu: „Tu știi mai bine pasajele din Biblie decât mine. Dacă aveam un băiat nu știu ce îi făceam dacă nu se căsătorea cu tine.”, i-ar fi spus omul de afaceri.

Ce spunea Maria Iordănescu despre „transferul” la Prima TV

Maria Iordănescu este încântată de șansa care i-a fost oferită, Prima TV fiind unul dintre cele urmărite posturi generaliste din România și recunoaște că are emoții destul de mari: „Emoţiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeaşi emoţie, adevărat nu cu aceeaşi intensitate pe care o simţea tata, am trăit-o şi eu. Am simţit bucurie că mi s-a oferit această şansă, dar şi o emoţie puternică pentru ce va urma”, a explicat tânăra prezentatoare.

În același timp, Maria este foarte încrezătoare și își dorește să își facă treaba cât mai bine și să fie apreciată de telespectatori: „Pentru că ştirile trebuie să câştige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranţă, mă va ajuta să ajung mai aproape de public şi să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut.”

Fiica fostului mare antrenor a învățat însă de la tatăl ei „să joace în echipă” și nu se gândește doar la evoluția sa personală. Experiența de Look TV consideră că a ajutat-o foarte mult și e gata să facă următorul pas în carieră: „Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut şansa să am un debut la pupitrul ştirilor Look Sport Plus şi să învăţ de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preţ de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la Bucureşti, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalţi să se poată baza”, a concluzionat bucuroasă Maria Iordănescu.

Maria Iordănescu, poveste emoționantă despre fostul selecționer

FANATIK a lui Anghel Iordănescu cu ocazia zilei sale de naștere, iar Maria dezvăluit o poveste emoționantă depsre fostul antrenor al naționalei României și al celor de la Steaua București, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

„Am foarte multe amintiri frumoase cu tata. Euro 2016 a fost primul în care am conștientizat amploarea fenomenului fotbalistic. Iar la Euro 2016 o imagine foarte frumoasă a fost când toată familia eram alături de el la primul meci, cu Franța. M-am bucurat foarte mult când am reușit după partidă să stăm împreună câteva ore”, a spus fiica lui Tata Puiu pentru site-ul nostru.

După meciul cu Elveția, Mariei i s-a făcut rău, iar Anghel Iordănescu a petrecut toată noaptea cu ea în spital. Cei doi au relație extrem de apropiată, mai ales că este singura fată pe care o are: „Am mai fost și la meciul cu Elveția, dar cu Albania nu mi-au dat voie nici tata, nici Edi. Mi s-a făcut rău după meciul cu Elveția și a trebuit să fiu internată. Nu mâncasem decât un măr toată ziua, pentru că țineam post atunci. Și am mers cu suporterii la stadion. 20 de kilometri am mers pe jos în ziua aia. Era foarte cald și la finalul meciului mi s-a făcut rău”, și-a mai adus aminte Maria.

Maria a recunoscut și ea că se înțelege foarte bine cu tatăl ei, căruia nu are nimic să îi reproșeze și a cărui susținere a avut-o permanent: „Este un tată extraordinar. Și mereu ne-a oferit totul. Și pentru mine tata este un erou. Nu doar pentru ce a făcut în fotbal, dar și cum este el pe plan personal, ca tată. Este eroul meu”, a conchis Maria Iordănescu.