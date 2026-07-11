Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria

ADVERTISEMENT

Investițiile la Genoa continuă, mai ales că Dan Șucu își dorește ca în viitorul sezon echipa să se bată la un loc în cupele europene. Pentru acest lucru, italienii au făcut un transfer interesant al unui atacant austriac.

Dan Șucu a transferat un atacant din Austria

Genovezii au anunțat oficial transferul atacantului Elias Havel (23 de ani) de la TSV Hartberg. Fotbalistul a impresionat în sezonul precedent, când a marcat 13 goluri și a încheiat pe treapta a treia a podiumului în clasamentul golgheterilor din campionatul Austriei.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a scos din buzunar 2.000.000 de euro pentru achiziționarea atacantului care a fost achiziționat definitiv de TSV Hartberg în această vară, după două sezoane în care a jucat sub formă de împrumut de la LASK Linz.

”Genoa CFC anunță achiziționarea definitivă a drepturilor sportive ale atacantului Elias Havel de la TSV Hartberg. Născut la Viena pe 16 aprilie 2003, Elias a debutat deja pentru echipa națională a Austriei, impunându-se ca unul dintre cei mai talentați jucători din campionatul său”, a anunțat gruparea italiană.

ADVERTISEMENT

📝 Genoa CFC comunica di aver formalizzato con TSV Hartberg l’acquisizione – a titolo definitivo – dei diritti sportivi dell’attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori più… — Genoa CFC (@GenoaCFC)

Ce calități are noul atacant de la Genoa

După ce a efectuat vizita medicală și a semnat un contract pe mai mulți ani cu Genoa, Elias Havel a mărturisit că acest transfer reprezintă un pas uriaș în cariera sa și abia așteaptă să debuteze pentru noua sa echipă.

ADVERTISEMENT

”Genoa este o oportunitate importantă pentru mine. Sunt entuziasmat de această alegere și voi face tot posibilul să mă adaptez cât mai repede. Le mulțumesc celor din club pentru încredere și îi aștept pe suporteri pe stadion”, a declarat Havel.

ADVERTISEMENT

”Elias va aduce viteză și atac în profunzime în echipa noastră, două calități pe care le considerăm foarte importante pentru stilul nostru de joc. Bun venit la Genoa, Elias!”, a spus și Diego Lopez, directorul sportiv de la Genoa.

Ce transferuri a mai făcut Genoa

După ce de la Genoa, Dan Șucu le-a dat mână liberă oamenilor săi pentru a face transferuri în această vară. Iar gruparea italiană a fost extrem de activă.

ADVERTISEMENT

Elias Havel este al șaselea jucător achiziționat de genovezi în această perioadă de mercato, după atacantul Lorenzo Colombo, fundașii David Puczka și Marcelo Vaz și mijlocașii Franz-Ethan Meichtry și Samuel Wiafe.

În plus, Genoa , care fusese adus sub formă de împrumut de la AS Roma la începutul anului. Jucătorul a impresionat și genovezii au activat clauza de achiziționare permanentă în valoare de 11,5 milioane de euro.