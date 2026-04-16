Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze

ADVERTISEMENT

a fost ani de zile unul dintre jucătorii importanți din SuperLiga, iar omul care a câștigat titlul cu Astra a încântat prin talentul său. Acum, liber de contract, acesta ar putea să ajungă în Liga a 5-a.

Constantin Budescu, fostul star de la Astra și FCSB, aproape să ajungă în Liga 5. Anunțul momentului în fotbalul românesc

AFC Găești are planuri mari pentru acest final de sezon, iar echipa dâmbovițeană tocmai l-a înregimentat pe Cosmin Achim, fotbalist care are meciuri jucate în SuperLiga. Totuși, noua echipă a fostului jucător de la FC Voluntari nu se va opri aici. Discuțiile cu Constantin Budescu și Gabi Enache sunt într-un stadiu avansat și cei doi ar putea să fie și ei înregimentați în curând, notează .

ADVERTISEMENT

Ultima dată Budescu a fost legitimat la CS Tunari, în liga secundă, dar a renunțat la contract în iarnă și de atunci este liber de contract. O surpriză și mai mare ar reprezenta aducerea lui Gabi Enache, cel care nu a mai jucat din 2023, când a fost la FCU Craiova. Acesta din urmă pare însă că este într-o fizică bună, având apariții TV în ultimul timp în care a recunoscut că face în continuare sport și se menține.

AFC Găești e pe primul loc în Liga 5 SUD, cu 50 de puncte după 21 de meciuri, la egalitate cu locul 2, ACS Olimpia Picior de Munte, cu 9 etape înainte de final.

Budescu a rămas fan al celor de la FCSB. Declarația cu care îi va cuceri pe fanii echipei

, Constantin Budescu a vorbit despre favorita pe care o are din SuperLiga, iar la întrebare ‘ce echipă susține în play-off’, acesta a glumit și a dezvăluit că rămâne un fan al celor de la FCSB. De altfel, atacantul spune că dacă reușea să ajungă în play-off, atunci trupa bucureșteană avea șanse bune a câștiga din nou campionatul.

ADVERTISEMENT

„Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat. Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj. (n.r. – Cu cine ții în play-off?) Cu FCSB”, a spus Budescu.

ADVERTISEMENT