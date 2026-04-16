Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze

Chiar dacă perioada de mercato este închisă, jucătorii care au fost declarați liber de contract până pe 9 februarie pot semna cu orice echipă chiar și acum.
Mihai Alecu
17.04.2026 | 00:11
Constantin Budescu ar putea să semneze în Liga 5. Foto; Sport Pictures
Constantin Budescu a fost ani de zile unul dintre jucătorii importanți din SuperLiga, iar omul care a câștigat titlul cu Astra a încântat prin talentul său. Acum, liber de contract, acesta ar putea să ajungă în Liga a 5-a.

Constantin Budescu, fostul star de la Astra și FCSB, aproape să ajungă în Liga 5. Anunțul momentului în fotbalul românesc

AFC Găești are planuri mari pentru acest final de sezon, iar echipa dâmbovițeană tocmai l-a înregimentat pe Cosmin Achim, fotbalist care are meciuri jucate în SuperLiga. Totuși, noua echipă a fostului jucător de la FC Voluntari nu se va opri aici. Discuțiile cu Constantin Budescu și Gabi Enache sunt într-un stadiu avansat și cei doi ar putea să fie și ei înregimentați în curând, notează fotbaljudețean.info.

Ultima dată Budescu a fost legitimat la CS Tunari, în liga secundă, dar a renunțat la contract în iarnă și de atunci este liber de contract. O surpriză și mai mare ar reprezenta aducerea lui Gabi Enache, cel care nu a mai jucat din 2023, când a fost la FCU Craiova. Acesta din urmă pare însă că este într-o fizică bună, având apariții TV în ultimul timp în care a recunoscut că face în continuare sport și se menține.

  • AFC Găești e pe primul loc în Liga 5 SUD, cu 50 de puncte după 21 de meciuri, la egalitate cu locul 2, ACS Olimpia Picior de Munte, cu 9 etape înainte de final.

Budescu a rămas fan al celor de la FCSB. Declarația cu care îi va cuceri pe fanii echipei

Într-un interviu acordat recent, Constantin Budescu a vorbit despre favorita pe care o are din SuperLiga, iar la întrebare ‘ce echipă susține în play-off’, acesta a glumit și a dezvăluit că rămâne un fan al celor de la FCSB. De altfel, atacantul spune că dacă reușea să ajungă în play-off, atunci trupa bucureșteană avea șanse bune a câștiga din nou campionatul.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

„Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat. Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj. (n.r. – Cu cine ții în play-off?) Cu FCSB”, a spus Budescu.

FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii...
Digisport.ro
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
  • 48 de meciuri, 15 goluri și 13 pase decisive a avut Budescu la FCSB.
UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Braga revine fabulos și produce surpriza...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Braga revine fabulos și produce surpriza pe terenul lui Betis! Cum arată tabloul semifinalelor
Uluitor! Starul lui Manchester United ratează meciul cu Chelsea din cauza unor insulte...
Fanatik
Uluitor! Starul lui Manchester United ratează meciul cu Chelsea din cauza unor insulte adresate arbitrului. Ce i-a spus
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu...
Fanatik
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Fotbalistul Generației de Aur, suspendat 6 luni de Mircea Lucescu pentru că a...
iamsport.ro
Fotbalistul Generației de Aur, suspendat 6 luni de Mircea Lucescu pentru că a luat o boală cu transmitere sexuală
