Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze

Constantin Budescu a fost ani de zile unul dintre jucătorii importanți din SuperLiga, iar omul care a câștigat titlul cu Astra a încântat prin talentul său. Acum, liber de contract, acesta ar putea să ajungă în Liga a 5-a.
AFC Găești are planuri mari pentru acest final de sezon, iar echipa dâmbovițeană tocmai l-a înregimentat pe Cosmin Achim, fotbalist care are meciuri jucate în SuperLiga. Totuși, noua echipă a fostului jucător de la FC Voluntari nu se va opri aici. Discuțiile cu Constantin Budescu și Gabi Enache sunt într-un stadiu avansat și cei doi ar putea să fie și ei înregimentați în curând, notează fotbaljudețean.info.
Ultima dată Budescu a fost legitimat la CS Tunari, în liga secundă, dar a renunțat la contract în iarnă și de atunci este liber de contract. O surpriză și mai mare ar reprezenta aducerea lui Gabi Enache, cel care nu a mai jucat din 2023, când a fost la FCU Craiova. Acesta din urmă pare însă că este într-o fizică bună, având apariții TV în ultimul timp în care a recunoscut că face în continuare sport și se menține.
Într-un interviu acordat recent, Constantin Budescu a vorbit despre favorita pe care o are din SuperLiga, iar la întrebare ‘ce echipă susține în play-off’, acesta a glumit și a dezvăluit că rămâne un fan al celor de la FCSB. De altfel, atacantul spune că dacă reușea să ajungă în play-off, atunci trupa bucureșteană avea șanse bune a câștiga din nou campionatul.
„Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat. Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj. (n.r. – Cu cine ții în play-off?) Cu FCSB”, a spus Budescu.