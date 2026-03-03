Transfer-șoc în România! L-au adus pe starul internațional, reținut de mai multe ori în țara sa

ADVERTISEMENT

Baschetul din România a dat o lovitură uriașă, în primul rând de imagine, la nivel internațional. CS Vâlcea 1924, echipă aflată în prezent doar pe locul 11 în Liga Națională, l-a adus pe americanul Bryn Forbes, fost campion în NBA, în vârstă de 32 de ani.

Baschetul din România a dat o mega-lovitură de imagine: Bryn Forbes a semnat cu CS Vâlcea 1924

El a fost coechipier la Milwaukee Bucks cu și este în acest moment unul dintre cei mai prolifici aruncători de trei puncte din istoria ligii nord-americane de baschet, ocupând poziția 23 în acest clasament, peste cunoscutul Klay Thompson. După cum se știe deja destul de bine, acest top este dominat în continuare de marele

„Am arătat lumii că putem ajuta jucătorii să atingă potențialul maxim, că odată veniți aici vor progresa și vor atrage atenția marilor echipe din cele mai mari competiții!

Aceasta este, probabil, explicația pentru care finalul săptămânii trecute ni l-a adus în haită pe Bryn Forbes.

Shooterul de 1,90 m și 32 de ani vine cu experiența celor 430 de meciuri în NBA, o carieră impresionantă care îl poziționează în Top 50 all-time al aruncătorilor de trei puncte în liga nord-americană. Poziția 23 în acest clasament îl pune cu o treaptă mai sus decât pe supervedeta Klay Thompson și într-o destul de apropiata vecinătate cu legendarul Steph Curry.

Titlul NBA pe care l-a cucerit cu Milwaukee Bucks, alături de Giannis Antetokounmpo, e încă un exemplu al unei cariere strălucite. Îi mulțumim lui Bryn că nu a căutat câștigul financiar imediat, ci un loc care să îl ducă rapid la nivelul care l-a consacrat”, au informat cei de la CS Vâlcea 1924 prin intermediul Facebook.

Bryn Forbes a fost reținut de poliție de mai multe ori în Statele Unite pentru violență domestică

Există deja însă și o mare controversă în România în ceea ce îl privește pe starul american. În trecut despre el s-a spus în mai multe rânduri că a ajuns să fie vizat de anchete ale poliției pe motiv de violență domestică.

Cel mai recent, în februarie 2024, numele lui a apărut pe un mandat de arestare, după ce ar fi „lovit și strangulat” o femeie, despre care jurnaliștii de la au scris la momentul respectiv că ar fi fost chiar mama copiilor lui.

De asemenea, anterior, în 2023, Forbes a mai fost reținut o dată, după ce o fostă parteneră a sa l-a acuzat că i-ar fi „învinețit ochii”, ca urmare a unei dispute avute de Ziua Îndrăgostiților. Atunci, baschetbalistul a fost dat afară de cei de la Minnesota Timberwolves, echipa lui de la acel moment.

Cum au reacționat cei de la CS Vâlcea 1924 vizavi de acest subiect

Când un fan al celor de la CS Vâlcea 1924 a ridicat această problemă în secțiunea de comentarii de la anunțul oficial al clubului referitor la această mutare, oficialii echipei au ținut să precizeze că noul lor jucător nu se confruntă în prezent cu vreo problemă juridică:

„Nu are nicio problemă cu justiția în acest moment, judecătorii au stabilit ca, după divorț, copiii să rămână la el, de aici și reclamațiile pe care le-a făcut fosta soție. Ambele plângeri s-au soluționat favorabil lui Bryn. […] Omul nu este și nu a fost condamnat”.