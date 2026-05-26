Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă

Cristi Coste, Cristian Măciucă
26.05.2026 | 11:52
Daniel Pancu (48 de ani) își pregătește deja startul mandatului de antrenor la Rapid. Tehnicianul care se desparte cu scandal de CFR Cluj, vrea să ia un jucător de bază din tabăra ardelenilor.

Sheriff Sinyan, primul transfer în era Pancu la Rapid?

FANATIK a aflat în exclusivitate că primul transfer pe care îl va face Rapid în era Daniel Pancu va fi Sheriff Sinyan (29 de ani), de la CFR Cluj. Stoperul din Gambia este la final de contract și, din informațiile FANATIK, este foarte aproape să își pună semnătura pe contractul cu alb-vișiniii. (n.r. – Sinyan primul transfer la Rapid?) Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR”, a declarat Daniel Pancu, la FANATIK SUPERLIGA, când a fost întrebat despre interesul pentru fundașul central.

„Jucător foarte bun, dacă reușește să îl aducă la Rapid, jucător foarte, foarte bun. Un fundaș central bun și care cred că îi va ajuta. Rapid va trebui să se miște, să ia, în opinia mea, cel puțin 4-5 titulari. La ceea ce am văzut ieri, Rapid are nevoie de 5 titulari. Titulari, titulari, cu sânge în instalație, cu care să te bagi la cupele europene”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA. „Șumi, dar trebuie să mai bage cineva și mâna în buzunar. Am înțeles că a pus fermoar”, a adăugat Dănuț Lupu.

Marius Șumudică nu e de acord cu posibilele plecări ale lui Dobre și Aioani

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu va face revoluție la Rapid. Pe lista de transferuri apar și numele „greilor” din vestiar, Marian Aioani, Alexandru Dobre sau Denis Ciobotariu. „Tot la fel de bine am înțeles că există niște declarații prin care Dobre, Ciobotariu și Aioani vor fi puși pe lista de transferuri. Ok, e filozofia clubului, a antrenorului, nu e treaba mea. Dar ce pui în locul lor? Scoate golurile lui Dobre și Rapid e pe locul 13, se bate cu Metaloglobus.

Tu crezi că în România va veni un jucător de certă valoare sau așteaptă să se ducă în Turcia să ia 60-70 de mii pe lună. Și atunci ce poți lua? Te învârți iar la ce cunoști pe aici prin țară. Poate Liga 2, Liga 3, din Portugalia sau Franța. Din Portugalia, prima ligă, nu te mai poți apropia.

Dacă înainte puteai lua jucători din a doua jumătate a clasamentului și le dădeai 10-12-15 mii de euro ca să îi rupi de acolo, acum nu mai poți să te încadrezi la sumele astea. Nivelul campioantului scade. Și asta trebuie să vadă și Pancu. Ce poate să pună în loc? Ok, Sinyan. E un plus. Dar ca Sinyan îți mai trebuie 7, dacă renunți și la Aioani și pe Dobre”, a mai spus Șumudică.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
