Transfer spectaculos în SuperLiga. Universitatea Craiova l-a cedat pe Jovan Markovic. Exclusiv

Jovan Markovic (23 de ani) nu va mai juca în acest sezon la Universitatea Craiova. Echipa lui Constantin Gâlcă a renunțat la serviciile atacantului, care a fost cedat la o altă formație din SuperLiga.

Jovan Markovic, cedat de Univeristatea Craiova! La ce echipă din SuperLiga va juca atacantul

FANATIK a aflat în exclusivitate că Universitatea Craiova l-a cedat pe Jovan Markovic la o altă echipă din SuperLiga. Din informațiile obținute de site-ul nostru, vârful în vârstă de 23 de ani a fost împrumutat la Hermannstadt. Înțelegerea e valabilă până la finalul sezonului 2024-2025.

, va semna cu sibienii miercuri, 17 iulie. La echipa antrenată de Marius Măldărășanu, internaționalul român va avea concurență acerbă pentru un post de titular. Ianis Stoica, Aurelian Chițu, Mateus Castro și Kablan N’Goma sunt atacanții din lotul lui Hermannstadt.

Hermannstadt și Universitatea Craiova au fost adversare în prima etapă din SuperLiga. , iar Jovan Markovic a rămas rezervă neutilizată.

Atacantul, la al doilea împrumut de când evoluează în Bănie

Jovan Markovic este legitimat la Universitatea Craiova încă de când era junior. În 2017, atacantul a făcut pasul la gruparea alb-albastră de la CSȘ Corabia. Împrumutul la Hermannstadt nu este primul pentru Markovic de când este fotbalistul oltenilor.

În sezonul 2020-2021, internaționalul român a fost împrumutat la Academica Clinceni, pentru care a jucat în 27 de meciuri și a marcat 5 goluri. La Universitatea Craiova, Markovic are 146 de meciuri jucate, 28 de goluri și 14 pase decisive.

Markovic, certat de Sorin Cârțu: „Nu poți să faci așa ceva”

Sezonul trecut, în care a marcat 7 goluri și a dat 5 assist-uri în 43 de meciuri, în toate competițiile, Markovic a fost implicat într-un scandal monstru al finalul partidei U Craiova – Farul 1-2, din play-off. Atacantul a

„M-a deranjat reacția lui față de spectatori. Nu ai voie să faci așa ceva, să arăți cu mâna. El a fost certat să se oprească, dar nu ai voie să faci așa ceva. Nu există așa ceva. A avut meci cu tribuna.

Lumea ar trebui să comporte altcumva, dar e stadion. Nu poți să controlezi reacția mulțimii. Eu îi spun din experiență. Să vedem cum se va împăca cu spectatorii. Este o problemă asta.

Eu am avut o problemă cu reacții de tipul ăsta, dar eu m-am scos singur. Am dat goluri, am driblat. Până la urmă m-au iertat”, a spus la vremea respectivă, fostul președinte al Universității Craiova.

3 selecții are Jovan Markovic la prima reprezentativă a României

1 milion de euro este cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com