Sport

Transfer spectaculos înainte de FCSB – Fenerbahce! Internaționalul francez cu 80 de meciuri în Premier League a semnat

Fenerbahçe dă o lovitură importantă pe piața transferurilor înaintea duelului cu FCSB din Europa League. Turcii au ajuns la un acord pentru un transfer definitiv de 29 de milioane de euro.
Alex Bodnariu
07.01.2026 | 20:20
Transfer spectaculos inainte de FCSB Fenerbahce Internationalul francez cu 80 de meciuri in Premier League a semnat
ULTIMA ORĂ
Fenerbahçe, transfer de senzație! Internaționalul francez s-a înțeles cu turcii!
ADVERTISEMENT

Fenerbahçe, viitoarea adversară a campioanei României, FCSB, din Europa League, a dat o adevărată „lovitură” pe piața transferurilor. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano anunță că turcii au bătut palma cu internaționalul francez Mattéo Guendouzi, fotbalist cu peste 100 de meciuri jucate în Serie A.

Fenerbahçe, transfer de senzație! Internaționalul francez Matteo Guendouzi s-a înțeles cu turcii!

An de an, echipele de top din Turcia aduc jucători cunoscuți, care încearcă să își relanseze cariera. Mattéo Guendouzi, mijlocașul care în ultimele sezoane a evoluat pentru Lazio, este foarte aproape de a semna cu Fenerbahçe. Părțile s-au înțeles, iar în cel mai scurt timp va veni și anunțul oficial.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un transfer definitiv, nu despre un împrumut. Oficialii celor de la Fenerbahçe au ajuns la o înțelegere cu conducerea clubului Lazio. Suma de transfer este de 29 de milioane de euro. Echipa din Roma iese pe profit, având în vedere că, în 2024, clubul din Serie A plătea 13 milioane de euro celor de la Marseille pentru Guendouzi.

Anunțul a fost făcut de expertul în transferuri Fabrizio Romano, care a scris pe contul său de social media că miercuri, pe data de 7 ianuarie, se pun la punct documentele. Atât cluburile, cât și jucătorul și-au dat acordul.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

„Transferul lui Mattéo Guendouzi la Fenerbahçe este ca și încheiat. Cluburile au ajuns la un acord verbal pentru un pachet total de 29 de milioane de euro, sumă care include și bonusurile de performanță. În acest moment, actele sunt în curs de redactare între cele două părți, iar semnarea finală este așteptată chiar în această săptămână. Odată cu ultimele detalii puse la punct, mutarea va primi undă verde oficială”, a scris Fabrizio Romano.

ADVERTISEMENT
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când...
Digisport.ro
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Fenerbahçe l-a transferat pe Guendouzi înainte de duelul cu FCSB de pe Arena Națională!

Fenerbahçe se întărește serios înainte de meciul cu FCSB din Europa League. Campioana României va primi vizita turcilor pe data de 29 ianuarie, iar roș-albaștrii sunt obligați să facă un meci bun pe Arena Națională pentru a mai spera la o calificare în primăvara europeană.

Mattéo Guendouzi este un fotbalist francez crescut în academia celor de la PSG. În 2018, mijlocașul ajungea la Arsenal, în Premier League, echipă pentru care a jucat în 82 de partide. Ulterior, acesta s-a transferat în Franța, la Marseille, iar mai apoi a semnat cu Lazio. Are peste 100 de meciuri disputate în Ligue 1 și Serie A. De asemenea, Guendouzi a câștigat trofeul UEFA Nations League cu naționala Franței.

ADVERTISEMENT
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a...
Fanatik
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am...
Fanatik
Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am zis să aleagă România!”. Video
Prezență surpriză! Acționarul milionar de la Renovatio s-a dus în Antalya să o...
Fanatik
Prezență surpriză! Acționarul milionar de la Renovatio s-a dus în Antalya să o vadă pe Dinamo la treabă. Foto exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Probleme pentru Gigi Becali! FCSB a fost dată în judecată de fostul jucător....
iamsport.ro
Probleme pentru Gigi Becali! FCSB a fost dată în judecată de fostul jucător. Ce sumă de bani solicită acesta
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!