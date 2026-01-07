Transfer spectaculos înainte de FCSB – Fenerbahce! Internaționalul francez cu 80 de meciuri în Premier League a semnat

Fenerbahçe, viitoarea adversară a campioanei României, FCSB, din Europa League, a dat o adevărată „lovitură” pe piața transferurilor. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano anunță că turcii au bătut palma cu internaționalul francez Mattéo Guendouzi, fotbalist cu peste 100 de meciuri jucate în Serie A.
An de an, echipele de top din Turcia aduc jucători cunoscuți, care încearcă să își relanseze cariera. Mattéo Guendouzi, mijlocașul care în ultimele sezoane a evoluat pentru Lazio, este foarte aproape de a semna cu Fenerbahçe. Părțile s-au înțeles, iar în cel mai scurt timp va veni și anunțul oficial.
Este vorba despre un transfer definitiv, nu despre un împrumut. Oficialii celor de la Fenerbahçe au ajuns la o înțelegere cu conducerea clubului Lazio. Suma de transfer este de 29 de milioane de euro. Echipa din Roma iese pe profit, având în vedere că, în 2024, clubul din Serie A plătea 13 milioane de euro celor de la Marseille pentru Guendouzi.
Anunțul a fost făcut de expertul în transferuri Fabrizio Romano, care a scris pe contul său de social media că miercuri, pe data de 7 ianuarie, se pun la punct documentele. Atât cluburile, cât și jucătorul și-au dat acordul.
„Transferul lui Mattéo Guendouzi la Fenerbahçe este ca și încheiat. Cluburile au ajuns la un acord verbal pentru un pachet total de 29 de milioane de euro, sumă care include și bonusurile de performanță. În acest moment, actele sunt în curs de redactare între cele două părți, iar semnarea finală este așteptată chiar în această săptămână. Odată cu ultimele detalii puse la punct, mutarea va primi undă verde oficială”, a scris Fabrizio Romano.
Fenerbahçe se întărește serios înainte de meciul cu FCSB din Europa League. Campioana României va primi vizita turcilor pe data de 29 ianuarie, iar roș-albaștrii sunt obligați să facă un meci bun pe Arena Națională pentru a mai spera la o calificare în primăvara europeană.
Mattéo Guendouzi este un fotbalist francez crescut în academia celor de la PSG. În 2018, mijlocașul ajungea la Arsenal, în Premier League, echipă pentru care a jucat în 82 de partide. Ulterior, acesta s-a transferat în Franța, la Marseille, iar mai apoi a semnat cu Lazio. Are peste 100 de meciuri disputate în Ligue 1 și Serie A. De asemenea, Guendouzi a câștigat trofeul UEFA Nations League cu naționala Franței.