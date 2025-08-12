Sport

Transfer spectaculos pentru un român în Anglia! A semnat cu o câștigătoare de Premier League

România are un fotbalist în Championship! Mijlocașul a făcut anunțul oficial. Cu ce echipă a semnat jucătorul cu meciuri la naționala de tineret.
Alex Bodnariu
12.08.2025 | 19:41
Transfer spectaculos pentru un roman in Anglia A semnat cu o castigatoare de Premier League
ULTIMA ORĂ
Veste importantă pentru fotbalul românesc. Un fotbalist de mare perspectivă, care deja a jucat câteva meciuri bune pentru selecționata de juniori, a semnat cu Leicester City, fosta campioană din Premier League!

Românul David Anuogo a semnat cu Leicester!

Este vorba despre tânărul David Anuogo, un mijlocaș central, născut în Anglia din mamă româncă și tată nigerian. El și-a început cariera în fotbal la West Ham, iar acum a semnat un contract profesionist cu Leicester City, fosta campioană din Premier League.

Puștiul, în vârstă de 16 ani, a pus pe contul său personal de Instagram câteva poze. El se antrenează din greu și speră ca în cel mai scurt timp să își facă debutul în Championship și, de ce nu, să promoveze cu Leicester în prima ligă.

Fotbalistul poate juca atât pentru Nigeria, cât și pentru Anglia, însă a ales să reprezinte România. A jucat la U16, iar antrenorii s-au declarat extrem de mulțumiți de prestațiile sale. El e văzut drept un fotbalist de mare perspectivă.

„Știe bine limba română și este foarte respectuos. Mulțumește pentru absolut orice. Rar am văzut un asemenea băiat cu atât de mult bun simț. Despre partea fotbalistică chiar nu am ce spune, cred că transferul la West Ham este răspunsul pentru orice întrebare. Copilul are talent, se vede, este la un alt nivel”, a precizat un reprezentant din stafful FRF, în urmă cu doi ani, conform Prosport.

Mama lui David Anuogo, mândră nevoie mare de fiul său

Mama lui David a vorbit despre fiul său. Diana Anuogo îi prevede un viitor strălucit fotbalistului. Acesta se antrenează cu fotbaliști de mare clasă din Anglia și așteaptă nerăbdător meciurile de foc din Championship.

„Trăiește pentru fotbal, numai la asta se gândește. Cred că toată această dragoste l-a făcut să treacă peste această tragedie. Altfel nu știu cum ar fi fost. A fost un moment greu și el vrea să demonstreze tatălui ce fotbalist bun este. Mai are un frate mai mic, și el este la fel de îndrăgostit de fotbal. Are 11 ani și-l cheamă Gabriel. A mers la cimitir pentru a-i arăta tatălui său ce lucruri a mai învățat în ultima perioadă”, a povestit mama lui David Anuogo.

Alex Bodnariu
