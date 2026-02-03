Transfer surprinzător la Interul lui Cristi Chivu! Contract până în 2030: totul este oficial!

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a primit un nou jucător la Inter Milano, dar se va putea baza pe serviciile sale abia din vara acestui an, după finalul sezonului în curs. Liderul din Serie A l-a prezentat oficial în cursul zilei de luni pe Yanis Massolin, un mijlocaș ofensiv francez în vârstă de 23 de ani de la Modena, din Serie B.

Transfer neașteptat: Inter Milano i-a adus lui Cristi Chivu un mijlocaș din Serie B

El a semnat cu echipa de pe „Giuseppe Meazza” un contract valabil până la data de 30 iunie 2030, dar a fost lăsat în primă fază la Modena sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

„FC Internazionale Milano poate confirma că Yannis Massolin i s-a alăturat clubului de la Modena Football Club 2018. Mijlocașul francez născut în 2002 a semnat un contract cu Inter valabil până la data de 30 iunie 2030. Massolin a venit în baza unui transfer definitiv și va fi imediat împrumutat înapoi la Modena până la finalul sezonului”, au informat cei de la Inter Milano prin intermediul

Pare deci destul de clar că este vorba doar despre o mutare făcută de Inter pentru viitor, în cel mai bun caz. Rămâne de acum de văzut dacă jucătorul francez va primi anumite oportunități începând cu sezonul viitor și, bineînțeles, dacă va reuși să se ridice la nivelul exigențelor clubului din Milano dacă acest lucru se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

În caz contrar, ne putem aștepta ca el să fie împrumutat în mai multe rânduri la echipe mai mici, până când se va ajunge la un moment dat la o despărțire definitivă între cele două părți.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Inter Milano în viitorul apropiat din perspectiva transferurilor

Pe de altă parte însă, altele sunt țintele importante la Inter pentru fereastra de mercato din vară. În primul rând, prioritatea este reprezentată de un fundaș dreapta, mai ales în contextul în care se vorbește din ce în ce mai des despre

De asemenea, jurnalistul italian Fabrizio Romano a informat recent și că În plus, în ultimele săptămâni au fost vehiculate în spațiul public și variantele Ivan Perisic sau chiar Nico Paz la