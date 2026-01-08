Sport

Transfer surpriză în SuperLiga! Internaţionalul român este aşteptat urgent în cantonamentul din Antalya. Exclusiv

Transfer surpriză în SuperLiga. FANATIK a aflat că Metaloglobus a transferat un tânăr jucător de mare perspectivă, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din generația sa.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 15:15
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Metaloglobus este „lanterna” SuperLigii, dar trupa lui Mihai Teja speră să iasă din subsolul clasamentului şi să evite retrogradarea. Echipa din Capitală se mişcă şi pe piaţa transferurilor.

Giovani Ghimfuş, împrumutat de Metaloglobus de la Sepsi!

FANATIK a aflat că Metaloglobus l-a acontat pe mijlocaşul ofensiv Giovani Ghimfuş. Fotbalistul legitimat la Sepsi va juca împrumut în SuperLiga, până la vară.

Ghimfuş se pregătește să semneze contractul cu echipa din Bucureşti şi se va alătura în scurt timp echipei în cantonamentul din Antalya, acolo unde Metaloglobus se va pregăti până pe 13 ianuarie. La această mutare a contribuit decisiv Marian Săvăstru, unul dintre agenții jucătorului.

Contactat de FANATIK, Săvăstru a venit cu detalii despre această mutare: „Da, în principiu Giovani va evolua în a doua parte a sezonului la Metaloglobus sub formă de împrumut. Cluburile și jucătorul au ajuns la un consens în această dimineață (n.r. – joi, 8 ianuarie) și jucătorul urmează să semneze și contractul.

Fiind vorba de un jucător tânăr, în care Sepsi a investit, am convenit că este pentru binele tuturor să profite de oportunitatea de a evolua în Superligă pentru a-și valorifica cota de piață, totuși vorbim de unul dintre cei mai tehnici jucători din țară la categoria sa de vârstă”.

Giovani Ghimfuș este internaţional român U-19 și poate cel mai tehnic jucător al generației sale

Giovani Ghimfuş este unul dintre cei mai valoroși tineri jucători români. El a evoluat în 15 meciuri pentru Sepsi Sf. Gheorghe în acest sezon, având un gol marcat şi două pase de gol. El a fost luat de covăsneni de la Concordia Chiajna, în urmă cu un an.

Mijlocaşul ofensiv este şi internaţional român U-19, fiind convocat în 2024 la o acţiune de selecţie. Ghimfuş este considerat de Mihai Teja un jucător foarte talentat şi este aşteptat să pună umărul la salvarea echipei de la retrogradare.

Este al doilea transfer efectuat de Metaloglobus în această iarnă după cel al lui Florin Purece, care a evoluat în prima parte a sezonului la Unirea Slobozia.

  • 20 de ani are Giovani Ghimfuş
  • 100.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
