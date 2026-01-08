Transfer surpriză în SuperLiga! Internaţionalul român este aşteptat urgent în cantonamentul din Antalya. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Metaloglobus este „lanterna” SuperLigii, dar trupa lui Mihai Teja speră să iasă din subsolul clasamentului şi să evite retrogradarea. Echipa din Capitală se mişcă şi pe piaţa transferurilor.

Giovani Ghimfuş, împrumutat de Metaloglobus de la Sepsi!

FANATIK a aflat că Metaloglobus l-a acontat pe mijlocaşul ofensiv Giovani Ghimfuş. Fotbalistul legitimat la Sepsi va juca împrumut în SuperLiga, până la vară.

Ghimfuş se pregătește să semneze contractul cu echipa din Bucureşti şi se va alătura în scurt timp echipei în , acolo unde Metaloglobus se va pregăti până pe 13 ianuarie. La această mutare a contribuit decisiv Marian Săvăstru, unul dintre agenții jucătorului.

Contactat de FANATIK, Săvăstru a venit cu detalii despre această mutare: „Da, în principiu Giovani va evolua în a doua parte a sezonului la Metaloglobus sub formă de împrumut. Cluburile și jucătorul au ajuns la un consens în această dimineață (n.r. – joi, 8 ianuarie) și jucătorul urmează să semneze și contractul.

Fiind vorba de un jucător tânăr, în care Sepsi a investit, am convenit că este pentru binele tuturor să profite de oportunitatea de a evolua în Superligă pentru a-și valorifica cota de piață, totuși vorbim de unul dintre cei mai tehnici jucători din țară la categoria sa de vârstă”.

Giovani Ghimfuș este internaţional român U-19 și poate cel mai tehnic jucător al generației sale

Giovani Ghimfuş este unul dintre cei mai valoroși tineri jucători români. El a evoluat în 15 meciuri pentru Sepsi Sf. Gheorghe în acest sezon, având un gol marcat şi două pase de gol. El a fost luat de covăsneni de la Concordia Chiajna, în urmă cu un an.

Mijlocaşul ofensiv este şi internaţional român U-19, fiind convocat în 2024 la o acţiune de selecţie. Ghimfuş este considerat de Mihai Teja un jucător foarte talentat şi este aşteptat să pună umărul la salvarea echipei de la retrogradare.

în această iarnă după cel al lui Florin Purece, care a evoluat în prima parte a sezonului la Unirea Slobozia.