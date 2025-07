Transfer surpriză în SuperLiga pentru fotbalistul suspendat timp de un an: “A semnat!”

. Un fotbalist suspendat de FRF în urmă cu 2 ani revine pe teren după ce a semnat cu o echipă din primul eșalon.

Revenire în SuperLiga pentru jucătorul suspendat de FRF

În urmă cu 2 ani, mai exact în primăvara anului 2023, Cosmin Achim a fost suspendat un an și amendat cu 150.000 de lei de FRF pentru că jucase la pariuri chiar pe meciurile propriei echipe. El evolua în acel moment pentru Petrolul Ploiești.

După expirarea pedepsei sale, fotbalistul a bifat o scurtă aventură la ACS Sport Team, iar acum și-a găsit un nou angajament chiar în primul eșalon din România. Concret, Cosmin Achim a semnat cu cei de la Metaloglobus, , și a fost prezentat chiar în ziua meciului contra fostului său club.

„O informație despre un transfer în Superligă, o informație interesantă pe care mi-o scrie colegul meu, Iulian Anghel. Cosmin Achim, vă mai amintiți?

Fotbalistul suspendat acum 2 ani de Comisia de Integritate a FRF că a pariat pe meciurile propriei echipe. A semnat acum cu Metaloglobus!

Omul s-a întors pe teren și Metaloglobus are meci cu Petrolul. De aceea am legat aceasta informație de meciul Metaloglobus – Petrolul, Metaloglobus care are nevoie de jucători, a reușit să îl convingă pe Cosmin Achim să semneze cu ei”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Cosmin Achim, prezentat oficial de Metaloglobus

„Bine ai venit, Cosmin Achim! Produs al Școlii de Fotbal “Gică Popescu” și al Academiei “Gheorghe Hagi”, fost internațional de juniori, câștigător al Cupei României și al Supercupei României cu FC Voluntari, Cosmin Achim este de astăzi jucătorul echipei Metaloglobus.

Fundașul central în vârstă de 29 de ani a mai evoluat de-a lungul carierei și la Energeticianul și Petrolul Ploiești.

Mult succes, Cosmin!”, au comunicat cei de la Metaloglobus pe Facebook.