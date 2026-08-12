Sport

Transfer-surpriză înainte de Rapid – Dinamo! Giuleștenii au oficializat mutarea chiar de ziua jucătorului

Rapid a oficializat un nou transfer înaintea derby-ului cu Dinamo. Eric Ange Tape a semnat pe patru sezoane chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
12.08.2026 | 19:51
Transfersurpriza inainte de Rapid Dinamo Giulestenii au oficializat mutarea chiar de ziua jucatorului
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Rapid continuă campania de achiziții. Giuleștenii au oficializat miercuri, 12 august, transferul lui Eric Ange Tape, un mijlocaș ivorian care și-a sărbătorit chiar în ziua transferului majoratul. Tânărul fotbalist a semnat un contract pe patru sezoane, până în 2030.

Rapid, transfer de ultimă oră înainte de derby! Daniel Pancu a dat undă verde mutării

FANATIK a anunțat încă de la mijlocul lunii iunie că Eric Ange Tape se pregătește alături de Rapid. Ivorianul a ajuns în probe sub comanda lui Daniel Pancu și a fost urmărit atent de staff-ul tehnic în perioada de pregătire.

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Mijlocașul ivorian a reușit să îl convingă pe Daniel Pancu în meciurile de pregătire. Eric Ange Tape a participat și la cantonamentul giuleștenilor din Austria. Mijlocașul a primit minute inclusiv în amicalul câștigat de Rapid în fața lui Dinamo Kiev, scor 3-1. A intrat în repriza secundă și a lăsat o impresie bună.

Transferul la Rapid, cadou de majorat pentru Tape!

Fotbalistul vine din Coasta de Fildeș și a evoluat ultima dată pentru Olympic Sport Abobo. Ivorianul se afla deja de ceva timp în anturajul giuleștenilor și a fost prezent în tribune inclusiv la victoria cu CFR Cluj, scor 3-1, din etapa a treia a SuperLigii.

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„Cel mai frumos cadou la 18 ani? Un transfer la Rapid! La mulți ani și bine ai venit, Eric Ange Tape! Mijlocașul ivorian își sărbătorește astăzi majoratul și, tot astăzi, acesta va începe un nou capitol al carierei sale. Tape a semnat cu clubul nostru pentru următoarele 4 sezoane. 18 ani. Un nou început. Un nou vis. Giuleștiul. La mulți ani, Eric!”, au transmis giuleștenii la prezentarea noului fotbalist.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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