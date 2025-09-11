Transfer surpriză! Jucătorul crescut de FCSB și ofertat de Villareal a semnat în Cipru și va juca la o echipă cu un trecut zbuciumat

Transfer interesant pentru un fotbalist român de perspectivă. a rămas fără Eduard Lambrinoc, un tânăr atacant de 21 de ani, care a trecut în carieră pe la juniorii de la FCSB și Villarreal. Acesta își va continua cariera în Cipru.

Eduard Lambrinoc, fostul junior de la FCSB, a semnat cu o echipă din liga a doua din Cipru

Eduard Lambrinoc a fost prezentat oficial de echipa din liga secundă din Cipru, PAEEK Kyrenia. În ultimul sezon, a jucat la Metalul Buzău, echipă care, în actuala stagiune, speră să termine pe locurile care garantează prezența în playoff.

„PAEEK Kyrenia anunță transferul jucătorului român Eduard Andrei Lambrinoc. Extremă dreapta, în vârstă de 21 de ani, Lambrinoc măsoară 1,90 m și vine de la Metalul Buzău. Fotbalistul a bifat apariții în prima ligă din România și a fost convocat la naționala U18 a țării sale.

Aducerea lui reprezintă o mișcare strategică pentru noul sezon, menită să ofere viteză, forță și decizie fazelor noastre ofensiv. Îi urăm bun venit lui Eduard Lambrinoc în familia PAEEK Kyrenia și îi dorim multă sănătate și succes în culorile echipei noastre”, au scris ciprioții pe rețelele de socializare.

Cine este Eduard Lambrinoc. În 2022 a fost în probe la Villareal

a jucat în 2018 pentru echipa de juniori U18 a celor de la FCSB, dar nu a făcut pasul la seniorii roș-albaștrilor. În urmă cu trei ani, tânărul atacant a mers în Spania, la Villarreal, pentru un trial și chiar a primit o ofertă, însă a revenit în România și a mai jucat pentru echipe precum Kids Tâmpa, FC Brașov-SR, FC Voluntari sau Metalul Buzău.

PAEEK, o echipă cu un trecut decis de război

PAEEK, noua echipă a lui Lambrinoc, a terminat pe locul 7 în playoff în ultimul sezon din liga a doua cipriotă, iar obiectivul pentru noul sezon este promovarea în primul eșalon. Clubul a fost înființat pe 10 octombrie 1953, în Kyrenia. După invazia turcă din 1974, clubul a fost nevoit să se mute în Nicosia (Lakatamia), unde își dispută meciurile și în prezent.

Un detaliu interesant este acela că emblema clubului este un vultur cu două capete, iar culorile inițiale erau galben și negru. După evenimentele din 1974, culorile au devenit negru (simbolizează durerea și exilul) și alb (speranța revenirii în Kyrenia). În caz de revenire în orașul de baștină, culorile ar fi din nou galben și negru.