Sport

Transfer surpriză! Jucătorul crescut de PSG a semnat în SuperLiga

Un jucător crescut de PSG a semnat cu revelaţia ultimelor etape din SuperLiga. Fotbalistul a fost prezentat oficial.
FANATIK
29.10.2025 | 19:46
Transfer surpriza Jucatorul crescut de PSG a semnat in SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Transfer surpriză! Jucătorul crescut de PSG a semnat în SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Metaloglobus este surpriza ultimelor etape din SuperLiga. Nou-promovata a câştigat cu 2-1 confruntarea cu FCSB, iar în etapa imediat următoare a încurcat o altă candidată la titlu, Universitatea Craiova, împotriva căreia a remizat alb.

Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj! Atacantul a fost crescut la PSG

Echipa lui Mihai Teja se întăreşte în plin campionat şi a semnat cu un jucător crescut de PSG. Metaloglobus l-a prezentat oficial pe Endri Celaj, un atacant central în vârstă de 21 de ani:

ADVERTISEMENT

„În vârstă de 21 de ani, noul nostru atacant s-a născut la Tirana pe 23 ianuarie 2004. În perioada junioratului a evoluat printre altele la PSG, Hellas Verona sau NK Maribor.

Debutul în competițiile de seniori l-a realizat la FK Bylis, în țara natală. El este fost internațional de tineret al Albaniei la echipele U15, U18 și U19. Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră! Hai Metalo!”, a scris Metaloglobus pe Instagram.

ADVERTISEMENT
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din...
Digi24.ro
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă

Celaj, campion al Albaniei cu Partizani

Endri Celaj are în palmares un titlu de campion al Albeniei, câştigat în 2023 cu cei de la Partizani. A debutat la Internaţional Tirana, acolo unde a fost ochit de cei de la PSG, acolo unde a stat între 2020 şi 2022.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat...
Digisport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”

După un periplu pe la Hellas Verona şi Maribor s-a întors în ţara natală. Ultima dată a jucat la FK Blys, echipă de prima ligă din Albania, aflată în acest moment pe locul 7 în prima ligă.

La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade...
Fanatik
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”
Banner cu mesaj dur apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu...
Fanatik
Banner cu mesaj dur apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest. Foto
Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în...
Fanatik
Secretele liderului din SuperLiga! De ce Rapid performează și Craiova pierde teren în lupta pentru titlu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om cu un alt caracter, altă viață, deosebit de valoros!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!