Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv

Rapid a apăsat pedala de accelerație pe piața transferurilor. În ultima perioadă, , însă Rapidul încearcă să își și întărească lotul. FANATIK a aflat că se poartă negocieri pentru aducerea unui portar.

Dan Șucu îl ascultă pe Costel Gâlcă! Se anunță noi transferuri în Giulești

Rapid a rămas fără portarul de rezervă. locul 11 din 12 în prima ligă austriacă. De altfel, a fost primul fotbalist care a plecat din lotul giuleștenilor în această fereastră de mercato.

Acum, oficialii clubului încearcă să găsească un înlocuitor pentru Stolz, întrucât, în cazul în care Aioani ar suferi o accidentare, postul ar rămâne descoperit, iar clubul nu vrea să fie pus în situația de a trimite un junior între buturi și caută un goalkeeper cu experiență.

Rapid vrea un jucător crescut la Arsenal! Pe ce portar au pus ochii giuleștenii

FANATIK a aflat că se poartă negocieri în aceste zile pentru transferul lui Dejan Iliev, portarul de bază al celor de la UTA Arad. Goalkeeperul din Macedonia de Nord a impresionat în acest sezon și poate fi o variantă bună de rezervă pentru Marian Aioani.

Ajuns la 30 de ani, Dejan Iliev are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 450.000 de euro. Portarul macedonean a crescut la Arsenal Londra. Acesta a ajuns la juniorii echipei de pe Emirates în 2013 și a avut contract cu „tunarii” timp de nouă ani, până în 2022.

Iliev nu este însă singura variantă a celor de la Rapid. În paralel, se poartă negocieri și cu FC Argeș pentru transferul lui Cătălin Straton. Portarul de 36 de ani este unul dintre cei mai experimentați goalkeeperi din SuperLiga României. El a început fotbalul chiar în Giulești și a părăsit gruparea vișinie în 2012, când a semnat cu Vaslui. Despre acest transfer a scris și .