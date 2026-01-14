Sport

Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv

Vestea pe care fanii Rapidului o așteptau. Transferul pregătit de oficialii celor de la Rapid. Se negociază cu un jucător care a stat 9 ani la Arsenal.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
14.01.2026 | 10:02
Transfer surpriza jucatorul format de Arsenal negociaza cu Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El este jucătorul cu care negociază Rapid! Pe cine vrea Dan Șucu în Giulești
Rapid a apăsat pedala de accelerație pe piața transferurilor. În ultima perioadă, oficialii clubului au decis să vândă sau să împrumute la alte echipe mai mulți fotbaliști care nu intrau în planurile lui Costel Gâlcă, însă Rapidul încearcă să își și întărească lotul. FANATIK a aflat că se poartă negocieri pentru aducerea unui portar.

Dan Șucu îl ascultă pe Costel Gâlcă! Se anunță noi transferuri în Giulești

Rapid a rămas fără portarul de rezervă. Franz Stolz a fost prezentat la noua sa echipă, Grazer, locul 11 din 12 în prima ligă austriacă. De altfel, a fost primul fotbalist care a plecat din lotul giuleștenilor în această fereastră de mercato.

Acum, oficialii clubului încearcă să găsească un înlocuitor pentru Stolz, întrucât, în cazul în care Aioani ar suferi o accidentare, postul ar rămâne descoperit, iar clubul nu vrea să fie pus în situația de a trimite un junior între buturi și caută un goalkeeper cu experiență.

Rapid vrea un jucător crescut la Arsenal! Pe ce portar au pus ochii giuleștenii

FANATIK a aflat că se poartă negocieri în aceste zile pentru transferul lui Dejan Iliev, portarul de bază al celor de la UTA Arad. Goalkeeperul din Macedonia de Nord a impresionat în acest sezon și poate fi o variantă bună de rezervă pentru Marian Aioani.

