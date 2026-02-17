Transfer surpriză la CFR Cluj: “Este posibil să se facă!”. Jucătorul care revine după o accidentare gravă: “Era punctul nostru forte”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a anunțat că este posibil ca echipa din Gruia să mai facă un transfer în perioada următoare.

Ce transfer își doresc să facă cei de la CFR Cluj. Anunțul lui Bogdan Mara

Ardelenii își doresc să aducă o dublură pentru Andrei Cordea, dar fostul fotbalist a spus că nu se pune problema ca o variantă în acest sens să fie constituită de Funsho Bamgboye, fostul jucător de la Rapid.

„E posibil să mai vină o extremă de picior stâng. Încă lucrăm acolo, e doar Cordea, nu are dublură pe post. E posibil, dacă găsim ceva pe poziția respectivă, să mai vină un jucător, dar destul de greu. În rest nu, cam ăsta este lotul cu care vom merge până la vară.

(n.r. Despre Funsho Bamgboye, fostul jucător de la Rapid) Nu, nu. E subiect închis. Am găsit altceva, el e un jucător cu calități, ne-a plăcut, dar nu a mai jucat din noiembrie și e greu să aduci acum un jucător care nu a jucat de mult timp. Nu s-a antrenat niciunde cu echipa. Ca să vină un jucător acum îi trebuie o lună, o lună și jumătate ca să își intre în ritm, să poată să te ajute”, a spus Bogdan Mara

Unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj este aproape de revenirea pe teren după accidentare

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul atacant a transmis și că sunt șanse mari ca în scurt timp Mohammed Kamara să fie din nou apt de joc după accidentarea gravă suferită în urmă cu ceva vreme:

„Avem acum speranțe mari că va reveni Kamara. Se antrenează cu echipa de două-trei săptămâni, va reveni. Noi am avut anul ăsta așa mare ghinion. I-am pierdut și pe Kamara, și pe Simao, banda stângă a noastră, care anul trecut a fost cea mai bună din România cu siguranță. Simao mai are câteva luni până revine.

Acolo am suferit mult. Erau doi jucători care făceau diferența. Și Simao, și Kamara, doi jucători extrem de importanți. Sperăm că va reveni Kamara. Dacă va reveni la forma la care a fost sau cât de cât apropiată, cred că ne poate ajuta. Era punctul nostru forte să zicem așa, și pe fază ofensivă, acolo echilibrau foarte mult ambii jucători”.

Ce a spus Bogdan Mara despre ultimele achiziții făcute de CFR Cluj

Nu în ultimul rând, oficialul clubului din Gruia a vorbit și despre transferurile făcute la echipă în această iarnă, cu mențiuni speciale pentru Alibek Aliev și Mihai Popa.

„(n.r. Despre Alibek Aliev) Într-adevăr, și-a adus aportul meci de meci, este un băiat și un jucător senzațional, care nu renunță la niciun duel. Aleargă, se luptă pentru echipă, joacă bine pentru ceilalți jucători. E un băiat senzațional. Toți cei care au venit, și Popa, și Huja, și Masic, a fost nevoie de ei, și-au făcut treaba foarte bine și sunt jucători care cu siguranță ne vor ajuta în continuare.

Popa e un portar român tânăr în care avem mare încredere și sunt convins că în viitorul apropiat o să fie și un potențial jucător pentru echipa națională. El are un mare, mare potențial. La Torino a fost mereu pe bancă, nu a jucat mult, nu a debutat în Serie A, dar la fiecare meci a fost pe bancă. Aveam nevoie doar de șansa asta să joace și ușor, cu meciurile, crește și face meciuri senzaționale. Repet, cred că și pentru echipa națională în viitor este un portar la care trebuie să se uite.

Noi vedem ce face el în afară de gafa aia care a fost. În fiecare meci, și cu FCSB-ul, și cu UTA, și cu Rapidul, și în meciul de ieri, sunt mingi importante pe care le-a scos. Ne-a ajutat și apoi am reușit să revenim și să câștigăm. La portari, e bine să facă o gafă la ceva timp, dar să ne scoată meci de meci. E un portar care crește odată cu meciurile, având meciuri în picioare o să fie mult mai bun”, a mai spus Bogdan Mara