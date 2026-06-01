Transfer surpriză la U Cluj! Fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro a revenit în România

U Cluj se întărește serios pentru cupele europene. „Studenții” au terminat pe locul doi în Superligă și vor reprezenta România în preliminariile Europa League. Formația de pe malul Someșului a rezolvat un nou transfer. Marius Ștefănescu, fostul atacant de la FCSB, a semnat cu „șepcile roșii”.

Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj! Lovitură importantă dată de „șepcile roșii” înainte de Europa League

După ce conducerea celor de la U Cluj a rezolvat transferurile lui Florent Poulolo și Neofytos Michael, ardelenii au dat o nouă lovitură pe piața transferurilor. Marius Ștefănescu, fotbalistul pentru care FCSB plătea în urmă cu doi ani 1,3 milioane de euro, a bătut palma cu „studenții”.

Luni, 1 iunie, U Cluj a anunțat prin intermediul site-ului oficial că transferul lui Marius Ștefănescu a fost rezolvat, iar va îmbrăca tricoul clubului de pe Someș în stagiunea următoare. Ultima dată, acesta a evoluat în Turcia, la Konyaspor.

„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă Marius Ștefănescu (27 de ani). Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, au scris cei de la U Cluj.

Marius Ștefănescu, noua armă a lui U Cluj pentru Europa League

, două Cupe ale României, ambele cu Sepsi Sfântu Gheorghe, și nu mai puțin de patru Supercupe ale României, două cu formația din Covasna și două cu FCSB. Acum are șansa să adauge un nou trofeu în palmares, în duelul dintre U Cluj și Universitatea Craiova din Supercupa României.