Transfer-surpriză pentru Dinamo! Cine i-ar putea lua locul lui Gnahore. Exclusiv

Eddy Gnahore este unul dintre fotbaliștii care au contribuit enorm de mult la revenirea lui Dinamo în topul fotbalului românesc, însă acum el se află în ultimele șase luni de contract. Conducerea își dorește să-l păstreze, însă caută și alte variante în cazul care cele două părți nu vor ajunge la un consens.

Dinamo a pus ochii pe înlocuitorul lui Gnahore: mijlocaș cu experiență în La Liga

Dinamo a crescut enorm de mult din punct de vedere sportiv în ultimii doi ani, iar ieșirea din insolvență a dat frâu liber conducerii să se gândească la performanțe reale, cum ar fi participarea în cupele europene sau, de ce nu, câștigarea SuperLigii României, care ar veni la pachet cu preliminariile Champions League.

„Câinii roșii” au închegat un lot foarte valoros, iar În direct la FANATIK SUPERLIGA, și că vor începe în curând negocierile pentru o posibilă prelungire.

Din informațiile obținute de FANATIK, în cazul în care Gnahore nu va accepta, unul dintre fotbaliștii aflați pe lista lui Dinamo este Nuke Mfulu, mijlocaș internațional congolez, în vârstă de 31 de ani, care se află liber de contract din vara lui 2025.

Deși bucureștenii și-l doresc, transferul său nu este o prioritate, ci doar o posibilă variantă. Totodată, Dinamo a rămas „descoperită” pe poziția de mijlocaș defensiv, după .

Cine este Nuke Mfulu și cum arată CV-ul fotbalistului congolez

Nuke Mfulu are un CV impresionant pentru SuperLiga României. Congolezul și-a petrecut majoritatea carierei în Spania, unde a jucat mai mult în divizia secundă, însă a prins meciuri și în La Liga, pentru Las Palmas și Elche.

De asemenea, el a jucat și în Franța. Mfulu a bifat 20 de meciuri pentru Reims în Ligue 1 și 27 de meciuri în Ligue 2 pentru Red Star FC. Mijlocașul african a jucat cele mai multe meciuri pentru Las Palmas, echipă pentru care a adunat 69 de partide. Până la 31 de ani, fotbalistul dorit de Dinamo a fost selecționat de șapte ori la naționala Republicii Democrate Congo, iar ultimul meci la națională datează din 2020. Ultima echipă pentru care Nuke Mfulu a evoluat este Deportivo La Coruna, în Segunda Division.

