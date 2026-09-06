Transfer surpriză pregătit de Rapid! Victor Angelescu a făcut anunțul după succesul de la Galați: „E posibil să plece cineva”

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Angelescu a împlinit 42 de ani sâmbătă, 5 septembrie, iar jucătorii i-au dedicat victoria după meci. Modest, Angelescu nu a vrut să facă prea mult caz din acest eveniment, însă a recunoscut că victoria de la Galați i-a adus o satisfacție aparte. Asta, în condițiile în care puține echipe reușesc să câștige în această deplasare complicată.

Victor Angelescu a primit cadou de ziua sa trei puncte din partea jucătorilor, după meciul de la Galați

„Nu știu dacă a fost un cadou de ziua mea, dar sunt foarte fericit că am câștigat. Când dai gol în ultima secundă, nu ai cum să fii decât foarte fericit. Mă bucur că se întorc anumite lucruri din celelalte meciuri. Am pierdut două puncte la Botoșani, cu penalty repetat. Sunt lucruri care se întorc.

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Mă bucur că ne întoarcem acasă cu cele trei puncte. E clar că am ieșit bine din ultimele meciuri. Urmează două meciuri acasă, sper să confirmăm și să rămânem acolo, în primele locuri”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Anunț surprinzător făcut de Victor Angelescu. Un jucător se pregătește să plece de la echipă

Surprinzător pentru unii fani, Angelescu a declarat că există șanse ca un jucător să plece de la Rapid, cu toate că actuala campanie de transferuri a fost încheiată în Giulești.

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„În momentul de față, nu mai avem niciun transfer de făcut. Cred că avem un lot echilibrat. La plecări, este posibil să plece cineva luni, încă nu suntem siguri. În rest, acesta este lotul. Au fost câteva cazuri în care am avut discuții cu anumiți jucători, probabil nu au găsit ce își doreau și au rămas.

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Sunt jucători care se află sub contract. . Nu pleacă unul dintre titulari, ci un jucător care trebuie să joace mai mult”, a explicat Angelescu, fără să menționeze despre ce jucător e vorba. Cel mai probabil este vorba despre un fotbalist care va fi împrumutat la o echipă unde are șanse mai multe să fie titular.