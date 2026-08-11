Transfer surpriză! U Cluj și-a vândut atacantul în Cipru! Exclusiv

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Universitatea Cluj l-a vândut pe Atanas Trică (22 de ani) în Cipru. FANATIK a aflat că tânărul atacant, fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci, va îmbrăca în continuare în acest sezon tricoul celor de la AEK Larnaca. Atanas Trică mai avea un an de contract cu formația antrenată de Cristiano Bergodi.

Transfer surpriză! U Cluj l-a cedat pe Atanas Trică în Cipru

Cotat la 450.000 de euro de Transfermarkt.com, Atanas Trică va pleca de la Universitatea Cluj după un an și o lună. Aflat în ultimul an de contract, tânărul atacant, internațional U21 al României, a fost cedat de „șepcile roșii” în Cipru la

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Din informațiile FANATIK, Universitatea Cluj s-a ales cu 50.000 de euro de pe urma transferului lui Atanas Trică la AEK Larnaca. Totodată, vicecampioana României a păstrat 20% dintr-un viitor transfer al atacantului. În cele 33 de meciuri pe care le-a adunat la U Cluj, , a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive.

Cu cine se va lupta Atanas Trică pentru un loc de titular în Cipru. Internaționalul de tineret e la prima experiență în străinătate

Atanas Trică va deveni al patrulea atacant din lotul celor de la AEK Larnaca. Ciprioții contează momentan pe argentinienii Enzo Cabrera și Nicolas Andereggen, ambii cotați la 900.000 de euro, și pe bosniacul Riad Bajic. Enzo Cabrera este indisponibil de mai multe luni după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat în martie. Gruparea din Larnaca a terminat pe locul 2 în sezonul trecut al primei divizii din Cipru, la o distanță uriașă, 18 puncte, în urma campioanei Omonia. Noua stagiune va începe la finalul lunii august.

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AEK Larnaca va fi prima formație din străinătate la care evoluează Atanas Trică. Format în academia clubului Daco-Getica București, fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaci a făcut pasul în 2021 spre Universitatea Craiova, grupare de care a aparținut până în 2024. După împrumuturi la CSA Steaua și CS Tunari, formația „alb-albastră” l-a cedat definitiv pe Trică la CSM Slatina în urmă cu doi ani, iar în 2025 acesta a semnat cu U Cluj.

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Atanas Trică a călcat pe urmele tatălui său

Atanas Trică este al patrulea jucător român din istoria clubului AEK Larnaca, după Narcis Răducan (2005-2006), Cristian Munteanu (iulie – decembrie 2005) și Emil Ninu (2015-2016). Tatăl lui Atanas, Eugen Trică, a evoluat în campionatul Ciprului în returul sezonului 2008-2009, la Anorthosis Famagusta, formație care a plătit 400.000 de euro pentru a-l transfera de la CFR Cluj.

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