Transfer tare făcut de U Cluj! L-a luat chiar de la CFR. Prima reacție oficială. Exclusiv

Universitatea Cluj profită la maxim de pauza pentru echipele naționale și caută să se întărească pentru restul sezonului din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, echipa antrenată de Cristiano Bergodi l-a transferat pe Răzvan Zamfir, care a fost ultima oară șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj.

Transfer tare făcut de U Cluj chiar de la rivala CFR

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de la jumătatea lunii octombrie că . Fostul șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj a luat hotărârea definitivă în urmă cu 3 zile și l-a urmat pe președintele Cristi Balaj spre nemulțumirea noului conducător din Gruia, Iuliu Mureșan.

Totuși, Răzvan Zamfir nu a stat prea mult timp fără echipă. Din informațiile FANATIK, cel care este și finul lui Iuliu Mureșan își va continua cariera la Universitatea Cluj, marea rivală locală a „feroviarilor”.

Prima reacție de la U Cluj după cea mai nouă mutare

Radu Constantea, președintele celor de la Universitatea Cluj, a confirmat informația într-o reacție oferită în exclusivitate pentru FANATIK. Conducătorul clubului de pe Cluj Arena este optimist și are încredere totală în Răzvan Zamfir.

„În principiu, ne-am înțeles cu Răzvan Zamfir. Va fi omul care va conduce departamentul de fotbal. O să încercăm în timp să dezvoltăm și această parte a clubului, care ține de vânzarea de jucători, pentru că Răzvan Zamfir a făcut o treabă extraordinară la CFR Cluj în cei 12 ani în care a fost acolo.

Este un nume important și este o mutare pentru care ne bucurăm că am reușit să o realizăm. Este nevoie de timp și sper să fie ok de ambele părți”, a declarat Radu Constantea, pentru FANATIK.

Ce a spus Răzvan Zamfir la scurt timp după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Despre oferta pe care U Cluj i-a făcut-o lui Răzvan Zamfir a scris în premieră . , el a explicat că îi este foarte greu să se despartă de echipa alături de care a reușit performanțe mai mult decât notabile timp de mai bine de 12 ani:

„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici sunt cu totul și cu totul speciali.

Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!

Momentan, o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele.

Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza.

Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”.