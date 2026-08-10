Transfer tare pentru Craiova! Înlocuitorul lui Badelj este un fundaș internațional camerunez. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova i-a găsit înlocuitor lui Juraj Badelj, fundaș care a fost vândut în schimbul unei sume importante la gruparea cipriotă Aris Limassol. Din informațiile FANATIK, fundașul camerunez Guy-Marcelin Kilama (27 de ani) va deveni jucătorul campioanei României. Apărătorul are 5 selecții la națională.

Transfer tare pentru Craiova! Guy-Marcelin Kilama va semna cu Universitatea

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu fundașul camerunez Guy-Marcelin Kilama. Apărătorul a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Ordabasy, grupare din Kazahstan, și va semna cu formația din Bănie, iar mutarea s-ar putea finaliza încă din această vară. Din informațiile FANATIK, formația patronată de Mihai Rotaru este dispusă să ofere 100.000 de euro celor de la Ordabasy pentru a-l transfera pe fotbalist încă din această vară, iar transferul s-ar putea perfecta în următoarele zile. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Kilama se va alătura Craiovei în ianuarie, după ce înțelegerea sa cu Ordabasy va expira.

ADVERTISEMENT

Kilama a fost urmărit timp de mai multe săptămâni de cei din staff-ul campioanei României, iar mutarea a fost aprobată de către cei din club. Universitatea Craiova are nevoie de întăriri în centrul defensivei după plecarea lui Juraj Badelj, care a fost achiziționat cu 600.000 de euro de formația cipriotă Aris Limassol. . Momentan, Filipe Coelho se bazează pe patru jucători în centrul defensivei: Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus și .

Cine este Guy-Marcelin Kilama. La ce echipe a mai evoluat fundașul camerunez

Kilama și-a început cariera în țara natală, Camerun, la EFBC, iar în 2018, când avea 18 ani, a semnat cu gruparea franceză Niort. După cinci ani în Ligue 2, africanul a ajuns în Turcia, la prim-divizionara Hatayspor. Fundașul a evoluat constant timp de două sezoane și jumătate, înainte de a părăsi echipa pentru a semna cu Ordabasy. Kilama a fost titular în actualul sezon, având 21 de prezențe în prima divizie din Kazahstan.

ADVERTISEMENT

Fundașul de 1,82m are 5 selecții la prima reprezentativă a Camerunului, ultimul meci jucat la națională fiind un amical contra Guineei Ecuatoriale, în vara lui 2025. Fotbalistul care va semna cu Universitatea Craiova este la bază fundaș central, însă poate evolua pe orice post în defensivă. În acest sezon, Kilama a avut un procentaj de 73.7% al duelurilor câștigate în defensivă și o medie de peste 10 recuperări pe meci.

ADVERTISEMENT